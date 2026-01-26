El PP y Junqueras se unen y rompen la tregua política

Publicado por Álvaro Soto Madrid Creado: Actualizado:

Ya no queda nada del atisbo de tregua política de los días posteriores al accidente de Adamuz. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, exigió ayer la dimisión «inmediata» o la destitución del ministro de Transportes, Óscar Puente, al que acusó de «mentir durante toda la semana» por afirmar que la vía donde se produjo el accidente había sido completamente renovada en 2025.

«Puente y el Gobierno de Pedro Sánchez han ocultado a las familias información esencial al mismo tiempo que acusaban a los demás de esparcir bulos. Óscar Puente es el bulo», dijo Tellado en una rueda de prensa en Génova. «Ha mentido cuando aún se realizaban labores de rescate de los heridos. Mentir así a los españoles le invalida para continuar al frente del ministerio un minuto más», insistió el número dos del PP.

Tellado basó su comparecencia en una noticia publicada ayer por El Mundo que aseguraba que los tramos del raíl donde descarriló el tren Iryo no son completamente nuevos, sino que allí se ensamblaron materiales nuevos con elementos antiguos de 1989. El tono de la intervención de Tellado fue muy duro. Tanto que invocó al homenaje de Estado que se celebrará el próximo sábado en Huelva en recuerdo de las víctimas, un modo de trazar un paralelismo con lo ocurrido el pasado octubre en Valencia en el acto por las víctimas de la dana, cuando el ya expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, fue insultado por las víctimas, lo que aceleró su dimisión.

El secretario general del PP recordó que, solo unas horas después de la tragedia, el ministro calificó el accidente como «muy extraño», que finalmente admitió la fractura del carril como una «posibilidad innegable» y que, más tarde, señaló al acero, a la soldadura o a un defecto de los materiales. «Todo menos admitir que la vía fue renovada parcialmente y que el descarrilamiento se ha podido deber a un mantenimiento deficiente de la infraestructura; es decir, a una negligencia de su ministerio», subrayó.

El accidente, según el PP, también se explica de forma colateral en los casos de corrupción que han salpicado al Ministerio de Transportes en esta legislatura. Tellado enfatizó que Pedro Sánchez nombró a un ministro que está en la cárcel, José Luis Ábalos, por presuntamente lucrarse con comisiones de obras públicas y «enchufar a amigas», para después colocar a un «sanchista de pata negra» (Puente) que «ha ejercido como un trol en las redes sociales y no como un gestor de las redes ferroviarias».

Además, el partido de Alberto Núñez Feijóo adelantó una ofensiva parlamentaria para «obligar» al presidente del Gobierno a «comparecer en los próximos días para dar la cara, bien sea en el Congreso o en el Senado», porque «España quiere respuestas claras y asunción de responsabilidades». «Y esperamos que para entonces el ministro de Transportes ya haya dimitido o él le haya echado», aseveró Tellado.

La presión contra Puente aumentó de tal forma que hasta un aliado del Gobierno lo puso en la picota. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, reclamó la dimisión del ministro de Transportes y también de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, en este caso, por la situación de Rodalies. Puente y Paneque «han dimitido de sus obligaciones y sus funciones porque están más pendientes de encontrar excusas puntuales que de afrontar el problema en toda su magnitud», apuntó Junqueras. «A efectos prácticos ya están dimitidos, también deberían dimitir en aspectos formales», declaró el líder de los republicanos, que ha denunciado que el problema de la red ferroviaria en Cataluña es «muy grave» y se debe a «décadas de desinversión por parte del Estado español».

También mantuvo la tensión, en este caso contra el PSC, el expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont. El líder de Junts, que el sábado atacó al Gobierno «socialista y españolista» de Cataluña por la crisis de Rodalies, aprovechó que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, del PSC, subió a X una foto leyendo la revista Vogue sobre Cataluña para cargar contra él.