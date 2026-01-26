Abascal llama "tirano" a Sánchez por promover una "invasión" al regularizar a inmigrantes

Archivo - El líder de VOX, Santiago Abascal.Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tildado este lunes de "tirano" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por impulsar una regularización extraordinaria de inmigrantes, que, a su juicio, promoverá "el efecto llamada para acelerar la invasión", y ha llamado a las deportaciones de personas ilegales.

Lo ha expresado en su cuenta de la red X tras conocerse que el Consejo de Ministros aprobará el martes el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España, una medida que ha pactado con Podemos.

"¡500.000 ilegales!", ha escrito Abascal al inicio de su mensaje, en el que ha afirmado que Sánchez "odia al pueblo español" y "quiere sustituirlo".

"Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión", ha considerado el líder de la formación de ultraderecha.

Abascal ha apuntado a "detener" la regularización extraordinaria de inmigrantes y ha zanjado: "repatriaciones, deportaciones y remigración"