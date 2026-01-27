Otra rotura de vía obliga a bajar a 80 km/h el AVE Madrid-Barcelona

Publicado por Edurne Martínez Madrid Creado: Actualizado:

Nueva incidencia en la alta velocidad. El gestor ferroviario Adif confirmó ayer que los trenes Madrid-Barcelona están circulando más lentos de lo habitual por una rotura en la vía que «en ningún caso pone en peligro la circulación», aseguran fuentes del Ministerio de Transportes a este periódico. La notificación de un maquinista sobre la incidencia se recibió en la noche del domingo y Adif revisó las instalaciones y se redujo la velocidad en ese tramo concreto para evitar accidentes.

El punto concreto del trayecto donde los trenes circulan este lunes a 80 kilómetros por hora (km/h) en lugar de 300 km/h es en el entorno de L»Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona. Tras recibir el aviso, Adif movilizó a sus equipos de mantenimiento «de inmediato», que «revisaron las instalaciones y realizaron las primeras intervenciones para reparar el carril», confirman en Adif.

La circulación al paso por ese punto se ha reducido mientras se concluyen los trabajos, por lo que los trenes entre Madrid y Barcelona tardarán algo más de lo habitual en llegar a su destino.

Las roturas de vía no son infrecuentes. El último informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) revela que en entre 2015 y 2024 se registraron de media 135 roturas de carril al año, suponiendo el 24% de los precursores de accidentes, es decir, las alteraciones de la red que pueden llegar a desencadenar en un accidente como el del pasado domingo en Adamuz.

Este lunes también se limitó la velocidad a 160 km/h en toda la línea Ourense-Santiago por el temporal de lluvia y viento que azota Galicia. Los trenes de alta velocidad circulan, aunque más despacio, pero los regionales han sidod suspendidos, informa Adif. La limitación de velocidad tendrá, al menos, una duración de 48 horas. El pasado jueves Adif rebajó a 220 km/h el máximo en 28 kilómetros de esta línea, precisamente la que registró el accidente del tren Alvia hace 13 años, tras avisos de maquinistas sobre el estado de la vía, por vibraciones.

¿Qué ocurre cuando un maquinista notifica incidencias? El aviso se traslada a los servicios de mantenimiento de la infraestructura que deciden qué tipo de actuaciones llevar a cabo, explica el informe de la AESF. «Es muy habitual que los trenes auscultadores de Adif pasen por diferentes vías examinando las posiciones exactas de posición de cada carril y puedan identificar si el carril se ha movido unos milímetros de la línea en la que debería estar para una circulación segura», indica a este periódico José María Ruigómez, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos perteneciente al Instituto de la Ingeniería de España (IIE). El experto considera que, en caso de ser necesario, hay otros trenes que llevan bateadores que hacen vibrar los carriles y las traviesas hasta «colocar en la geometría adecuada» la vía.

Estos protocolos son relativamente habituales y ninguno de estos incidentes había supuesto un accidente, y menos de la magnitud del ocurrido en Adamuz. Es más, el ingeniero destaca que las fuertes vibraciones que en ocasiones extrañan a los viajeros —y que tras el accidente muchos están señalando como prueba de los fallos de la infraestructura— son «normales» y están «muy lejos de provocar un descarrilamiento». Aun así, Ruigómez asegura que sería importante que Adif y los operadores solucionaran estas incidencias porque es «incómodo para los viajeros», tanto a nivel de confort como de sensación de seguridad.

Restablecida en Valladolid

La velocidad habitual se ha restablecido en el tramo de veinte kilómetros en el que se redujo el pasado viernes, en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Valladolid, en la provincia de Segovia, al detectarse en esa fecha un «incidente leve» en una vía, han informado este lunes a EFE fuentes de Adif. Ese incidente, anunciado por un maquinista, corresponde habitualmente a las circunstancias en las que se nota alguna vibración o se detecta un posible bache en las vías que puede deberse a diferentes motivos, como a la falta de balasto, que es la grava que se tiende sobre la plataforma de las vías. Afectó a un tramo de 20 km.