La «renovación integral» sin cambiar todas las vías pone en aprietos a Puente

La «renovación integral» de la línea Madrid-Sevilla, esgrimida como argumento de autoridad por Óscar Puente para limitar la responsabilidad del Ministerio de Transportes en Adamuz, pone en aprietos al ministro una semana después de la tragedia. Porque la «renovación integral» no incluyó el cambio de todas las vías, y precisamente en la soldadura de una vía nueva, de 2023, con una antigua, de 1989, se encuentra la causa de la rotura del carril que provocó el siniestro, según los investigadores, que se centran, cada vez más, en esta hipótesis.

Durante la semana transcurrida desde la colisión entre el Iryo y el Alvia, Puente ha reiterado que la vía Madrid-Sevilla se renovó «integralmente", pero ayer finalmente admitió que la renovación del tramo por Adamuz no significó la sustitución de la vía en su totalidad, sino que en algunos lugares se mantuvieron «tramos del material original». Por eso, ayer se vio obligado a aclarar el concepto 'renovación integral'. «Quiere decir que [la vía] se renueva de punta a punta, pero no todos los elementos. Se revisa íntegramente, se actúa en plataforma y se sustituyen todos aquellos elementos que los técnicos consideran que deben ser sustituidos, como los drenajes, el balastro, la catenaria en algunos puntos o los sistemas de seguridad", explicó en una entrevista en RTVE.

"Hay mucho tramo de vía que corresponde al original porque se ha considerado que no era necesario sustituirlo", continuó el ministro, que restó importancia a que haya carriles con 35 años de antigüedad en la red ferroviaria. «Esto no tiene ninguna relevancia con el accidente, es lo habitual. Si hay que sustituir un trozo de carril, no se sustituye todo el carril de toda la vía. En algún punto se conecta la vía preexistente con el nuevo carril", agregó Puente, que detalló que en Adamuz se cambió «la parte central del tramo» con un «cupón de 36 metros que se ha conectado con el carril preexistente».

Pero para los investigadores, conocer si la vía era nueva o antigua sí tiene mucho interés. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, mostró ayer su extrañeza ante las explicaciones de Puente. «Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años y no ha sido así", declaró Barrón en la revista del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. De hecho, la CIAF, que el viernes emitió su primer informe sobre el siniestro y quiere tener esta semana pruebas «contundentes", va a recabar más información sobre la edad de las vías. «Precisamente es una de las cosas que hemos pedido ahora a Adif, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no", subraya Barrón.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, adelantó el viernes que el carril fracturado era nuevo, pero estaba soldado a otro más antiguo, aunque no podía garantizar que fuera de 1992 o de «renovaciones posteriores». El domingo, el ministro confirmó en la red social X que «el carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo». También hizo público su número de serie, su año de fabricación (2023) y su peso (60 kilos por metro) y detalló que fue instalado durante mayo y junio de 2025, pero no contó que se había soldado a un carril antiguo.

Los investigadores del siniestro de Adamuz dirigen todas sus sospechas a la rotura de la soldadura que unía las dos vías. «Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril, como de la soldadura", abundó Barrón, que sin embargo, no censuró que todavía haya raíles en las vías con más de 30 años de antigüedad. «Personalmente, no me sorprende que sigan existiendo carriles del año 89 siempre que estén en buen estado, claro", amplió Barrón. Las soldaduras, un recurso muy habitual en la renovación de la red ferroviaria, están sometidas a una legislación muy severa. Los carriles ensamblados deben tener un perfil idéntico y el mismo grado de acero, aunque se permite alguna excepción. Lo que no está permitido es soldar vías usadas «que se consideran inútiles». Además, se revisan de forma habitual.

Los investigadores del siniestro quieren determinar «por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado». La investigación va mucho más allá de decir cuál ha sido la causa", subrayó Barrón, que se mostró «plenamente convencido» de que se llegará «al fondo de la cuestión, no solamente de saber qué es lo que se ha roto, sino por qué, cómo y cómo se podría haber evitado». Además, Puente argumentó que, aunque se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente, «no se habría visto nada». «La auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante. Por eso, cuando yo he hablado de que ha sido un accidente extraño es porque aparentemente, parece muy difícil de detectar", dijo el ministro.