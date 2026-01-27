El Gobierno prohibirá la entrada de menores a las corridas de toros

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Gobierno prohibirá la participación y entrada de menores a todo tipo de espectáculos o eventos donde se ejerza violencia contra los animales, como pueden ser las corridas de toros.

La medida se incluirá en la reforma y ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), cuyo borrador elabora ente este momento el Ministerio de Juventud e Infancia y que intentará llevar lo antes posible para su aprobación al Consejo de Ministros.

Con esta actuación el departamento que dirige Sira Rego quiere cumplir con la recomendación que ya en 2018 hiciera el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España, que le reclamó "prohibir la asistencia de menores de 18 años" a este tipo de espectáculos, con el propósito de "prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños". De igual forma, en el reciente séptimo examen de este comité de la ONU España, varios miembros de este organismo preguntaron a la delegación española, encabeza por Rego, sobre esta reclamación. La ministra informó al comité sobre la incorporación de esta prohibición en la propuesta para ampliar la Lopivi.

Según contempla la exposición de motivos de la futura norma, "las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que puede afectar especialmente a las personas menores de edad". En este sentido, añade que, "en cuanto a los riesgos psicológicos, la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a las personas menores de edad frente al sufrimiento ajeno, afectando negativamente el desarrollo de la empatía, normalizando la violencia como una forma de entretenimiento, influenciando la percepción de las personas menores de edad sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con efectos duraderos en su bienestar emocional".

Juventud e Infancia presentó este texto completo, hace ya varias semanas, a los ministerios concernidos por el contenido de la reforma. Fuentes del ministerio de Rego indican que la reforma "está lista, a falta únicamente de las últimas aportaciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes", para su aprobación en Consejo de Ministros.

Retraso de la prescripción La reforma legal propuesta por Juventud e Infancia, además de la prohibición de acceso de chicos a las corridas de toros, pretende reforzar la prevención de las violencias contra la infancia y el acompañamiento y la reparación de los niños y adolescentes que la sufren.

Entre los puntos más destacados de la reforma se encuentran la obligatoriedad de escuchar a los menores en los procesos judiciales que les afecten, independientemente de su edad (la obligación ahora es a partir de los doce años). Asimismo, contempla la ampliación en diez años de la no prescripción de los delitos sexuales contra la infancia, de modo que el plazo de prescripción, que actualmente empieza a contar cuando la víctima cumple 35 años, no lo hará hasta que se cumplan los 45.

Del mismo modo, recoge la incorporación de la violencia de género al listado de delitos que impiden el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores. Otro de los aspectos más relevantes de la norma es el reconocimiento de la violencia institucional, que sería recogida por primera vez en una ley de ámbito estatal. Según Rego, esto supone que "toda omisión, retraso o práctica que comprometa la protección de los menores sea identificada, investigada y reparada".