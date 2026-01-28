Junts tumba con el PP y Vox la subida de las pensiones para 2026

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los intentos del Gobierno de reconstituir la mayoría de investidura mediante acuerdos parciales con varios de sus componentes no le han ahorrado recibir un serio correctivo a manos de Junts en el primer pleno del año con un asunto enormemente sensible y que afecta a 13 millones de personas, la subida de las pensiones ( un 2,7% para la mayoría y entre un 7% y al 11% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital). Como ya ocurrió el año pasado, el Ejecutivo optó en diciembre por incluir este alza en un real decreto ley más amplio junto a, entre otras medidas, la prórroga del «escudo social» aprobado durante la pandemia pero revalidado año tras año desde entonces. Pero esta vez ni la formación de Puigdemont ni el PP cedieron a lo que ambos tildan de «chantaje» y sumaron sus votos a los de Vox, que en su versión más desenfrenada culminó su intervención con un «¡Dimitan de una vez y pónganse a disposición judicial, asesinos!».

El nuevo fracaso del Gobierno en el Congreso no ha tenido, por el momento, impacto en los más de diez millones de pensionistas, que ya han recibido la nueva subida correspondiente a este año (un alza del 2,7% con carácter general y entre un 7% y un 11,4% para las mínimas y no contributivas) en su nómina de enero. Sin embargo, la de febrero está en el aire.