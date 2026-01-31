La Generalitat acusa a Sánchez de agraviar a las víctimas de la dana

«Una víctima valenciana, para Sánchez, vale la tercera parte que cualquier otra víctima». El Gobierno valenciano abrió este viernes un nuevo frente contra Pedro Sánchez al acusarlo de arbitrariedad a la hora de tramitar las ayudas para los damnificados de la dana en comparación con las del accidente ferroviario de Adamuz. No solo se mostró agraviado por la distinta cuantía fijada para los familiares de ambos casos. La Generalitat también acusó a Moncloa de conducirse con una suerte de voluntad política para retrasar una indemnizaciones y acelerar otras. Así lo señaló claramente el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, que afeó al presidente que «anticipe» en algunos casos la entrega de estas mientras que en la Comunidad Valenciana, apostilló, «las demora hasta el infinito». El real decreto que aprobó el Gobierno el martes prevé que las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario reciban alrededor de 216.000 euros por fallecido. En cambio, en el caso de la dana —un desastre natural, no un siniestro-, estas se cuantificaron en 72.000 euros por cada persona que perdió la vida, una cifra que ya supuso un aumento excepcional respecto a los 18.000 euros habituales.
Comienzan los trabajos en Adamuz para reabrir la vía
A primera hora de la mañana de este viernes, doce días después de la tragedia ferroviaria en Adamuz, han comenzado oficialmente los trabajos en las infraestructuras afectadas por el accidente de Córdoba del pasado 18 de enero, que se saldó con 45 fallecidos y decenas de heridos. Desde ese día, el tramo se encuentra totalmente inoperativo, interrumpiendo la conexión por vía férrea entre Madrid y buena parte de Andalucía, el segundo corredor más transitado del país.
El ministro Óscar Puente, que en un principio habló de una posible reapertura de la línea el 2 de febrero, hace ya días que desechó esa idea y en sus últimas intervenciones ha apuntado que los técnicos necesitarán unos diez días hábiles para acabar las reparaciones, aunque todavía no hay una fecha confirmada en firme para la reapertura. Según esos cálculos, el tráfico se podría restablecer el 7 de febrero, pero no hay aún nada asegurado. La reapertura de la línea es esencial para las operadoras ferroviarias, que están teniendo que cancelar alrededor de 32.000 viajes diarios y asumiendo sus costes.
Según portavoces del ministerio, los medios desplegados hasta el momento por Adif en el lugar son una veintena de vehículos y distinta maquinaria especializada para la reparación de la infraestructura, la vía y la electrificación, además de un equipo humano conformado por cerca de 40 técnicos.
Agilizar los plazos al máximo Entre otras operaciones, se ha iniciado la retirada de traviesas y carriles inservibles sobre la plataforma ferroviaria, «al tiempo que ya se preparan acopios de materiales que se emplearán en la reconstrucción y se acondicionan caminos de servicio».
En cuanto a la electrificación, se han desarrollado trabajos previos para el futuro tendido de la catenaria de la vía 1, con la instalación de anclajes, conductores eléctricos y ménsulas. Los trabajos iniciados este viernes, no obstante, no parten de cero. Con anterioridad a disponer de la autorización judicial para trabajar en la zona los técnicos ya avanzaron en «actividades complementarias para agilizar al máximo los plazos y la recuperación del servicio, como el acopio de materiales y la reparación de algunos elementos de la catenaria".