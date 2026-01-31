La Generalitat acusa a Sánchez de agraviar a las víctimas de la dana

Publicado por Agencias valencia Creado: Actualizado:

«Una víctima valenciana, para Sánchez, vale la tercera parte que cualquier otra víctima». El Gobierno valenciano abrió este viernes un nuevo frente contra Pedro Sánchez al acusarlo de arbitrariedad a la hora de tramitar las ayudas para los damnificados de la dana en comparación con las del accidente ferroviario de Adamuz. No solo se mostró agraviado por la distinta cuantía fijada para los familiares de ambos casos. La Generalitat también acusó a Moncloa de conducirse con una suerte de voluntad política para retrasar una indemnizaciones y acelerar otras. Así lo señaló claramente el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, que afeó al presidente que «anticipe» en algunos casos la entrega de estas mientras que en la Comunidad Valenciana, apostilló, «las demora hasta el infinito». El real decreto que aprobó el Gobierno el martes prevé que las familias de las víctimas mortales del accidente ferroviario reciban alrededor de 216.000 euros por fallecido. En cambio, en el caso de la dana —un desastre natural, no un siniestro-, estas se cuantificaron en 72.000 euros por cada persona que perdió la vida, una cifra que ya supuso un aumento excepcional respecto a los 18.000 euros habituales.