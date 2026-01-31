La Guardia Civil alerta de una nueva estafa que suplanta a la Agencia Tributaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una nueva oleada de campañas de estafa han sido detectadas por la Guardia Civil. La Agencia Tributaria alerta de una campaña de phishing en la que se suplanta la identidad del organismo y dirige a un formulario en una web falsa para solicitar que se actualice la información del contribuyente y aportar numerosos datos personales, entre ellos el IBAN de la cuenta bancaria.

La entidad recuerda que no se deben atender "mensajes en los que el remitente es sospechoso y se solicita la aportación de datos personales". "La Agencia Tributaria nunca solicita por correo electrónico información confidencial, económica o personal, números de cuenta ni números de tarjeta de los contribuyentes ni adjunta anexos con información de facturas u otros tipos de datos", detallan.