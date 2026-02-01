Sánchez no logra sumar a Junts a su castillo de naipes tres meses después

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El castillo de naipes que es la frágil mayoría parlamentaria sobre la que Pedro Sánchez logró apoyarse hace dos años para iniciar la legislatura sigue coja pese a los trabajos de reconstrucción en los que el Gobierno lleva meses enfangado. En Moncloa se muestran satisfechos por los pactos alcanzados con distintos socios parlamentarios durante este mes de enero. Cree que han servido para apuntalar unos apoyos que empezaron a resentirse a finales de 2025 —cuando hasta Sumar hizo sonar la voz de alarma— y para sacudirse ese aroma de fin de ciclo que acabó colándose hasta la cocina en el propio PSOE el pasado diciembre. Pero ni todos sus interlocutores lo ven igual ni el Ejecutivo ha dado aún con la clave para reiniciar su indispensable vínculo con Junts. Los equilibrios siguen siendo, además, muy inestables.

El pacto con Podemos para acometer una regularización masiva de inmigrantes sin pasar por el Congreso ha generado ahora una expectativa de poder tachar por fin de la lista de impagos que día tras día blanden los de Puigdemont la delegación de competencias migratorias a la Generalitat. La formación de Ione Belarra, que en septiembre tumbó en la Cámara baja el acuerdo alcanzado al respecto por Junts con el PSOE, se ha mostrado abierta a una negociación siempre y cuando los catalanes acepten pulir su sesgo «racista» y solo una vez la regularización sea efectiva (no antes de abril). Junts, que siente el aliento de la islamófoba Alliança Catalana en la nuca, rechaza la acusación y ya ha avisado de que como mucho tocará el preámbulo —algo que, según Míriam Nogueras ya ofrecieron en una reunión con los morados hace cuatro meses-, pero en ningún caso el articulado.

Con todo, incluso si esa moneda cae, las posibilidades de que la actitud de Junts cambie son remotas. «Es cobrar lo que nos deben y el listado pendiente sigue siendo largo», dicen fuentes de la cúpula del partido. En el propio Gobierno hace tiempo que fían un vuelco en la situación que hoy por hoy tapia cualquier posibilidad de sacar adelante los PGE, aún pendientes de presentación, al regreso de Carles Puigdemont, pendiente de la justicia europea y de que el TC resuelva su recurso de amparo contra la inaplicación de la ley de amnistía. Y para esto no hay fecha. Los optimistas hablan de abril. Los pesimistas temen que el ciclo de elecciones autonómicas ralentice los tiempos del tribunal de garantías. Hace ya tres meses que la formación independentista rompió relaciones con el Gobierno y advirtió de que no volvería a negociar ninguna iniciativa. Un mes más tarde, después de que los posconvergentes hicieran efectivo su aldabonazo tumbando la senda de estabilidad con la que el Ejecutivo pretendía elaborar los Presupuestos, Sánchez se prestó a escenificar un acto de contrición en dos emisoras catalanas en las que prometió enmendar sus errores. Desde entonces, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley demandado por Junts con medidas para los ayuntamientos, las pymes y la Generalitat y también se ha desatascado en el Congreso otra exigencia del partido, la tramitación de la ley contra la multirreincidencia, que presumiblemente se votará en febrero. Pero en el cajón sigue, por ejemplo, la proposición de ley contra la «ocupación ilegal de inmuebles» que los de Puigdemont presentaron hace un año y el PSOE aceptó tramitar; la misma acumula ya 25 ampliaciones del plazo de enmienda. Este asunto, con el que todas las formaciones de la derecha se muestran enormemente sensibles, está detrás del rechazo de Junts (y del PP) al real decreto ley en el que el Ejecutivo decidió incluir la subida de las pensiones para 2026 (2,7% las contributivas y entre un 7% y un 11% las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital). Un texto en el que también se contempla la nueva prórroga del ‘escudo social’ y, con él, la suspensión de los desahucio.

«No estás contando con nosotros y lo metes todo junto en iniciativas con celofán. Así, no», dicen también desde el nacionalismo vasco