Un clan okupa la casa de un anciano y el quita 14.000 €

La Guardia Civil ha detenido a 14 personas de una misma familia por ocupar ilegalmente la vivienda de un anciano de 90 años en Zaragoza, usurpar su identidad para contratar servicios y realizar compras a su nombre que generaron un perjuicio económico superior a 14.000 euros. Los hechos, de los que informa este domingo el instituto armado, se remontan al pasado mes de julio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la situación tras geolocalizar el teléfono del hombre en el marco de un robo con fuerza cometido meses antes en la localidad. A partir de esa información, las unidades de investigación comprobaron que el titular del número poseía una vivienda en Ejea y que se encontraba interno desde hacía más de dos años en un centro geriátrico debido a su avanzada edad. Los agentes acudieron al inmueble y constataron que estaba ocupado ilegalmente por varias personas de una misma familia. Durante las comprobaciones, detectaron que los ocupantes habían realizado un enganche ilegal al alumbrado público, pese a que el suministro de luz figuraba dado de alta a nombre del propietario, con el objetivo de ocultar el aumento del consumo eléctrico y evitar sospechas sobre su presencia en la vivienda. Tras varios meses de investigación, la Guardia Civil averiguó que los implicados habían obtenido datos personales y bancarios del anciano a partir de documentación localizada en su domicilio.