Bildu rechaza la cárcel para dos abogados de ETA: "Retorno a escenarios pasados"

EH Bildu ha rechazado la decisión de la Audiencia Nacional de ordenar el ingreso en prisión de los abogados de presos de ETA Arantza Zulueta y Jon Enparantza porque es «un fallo absolutamente anacrónico» que supone «un retorno a escenarios del pasado». En un auto fechado el pasado 28 de enero, al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia Nacional da un plazo de diez días naturales a Zulueta, condenada a 7 años por integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos, para su entrada en prisión, al igual que a Enparantza, condenado en la misma causa a 4 años de cárcel, en su caso únicamente por integración en ETA.

el ‘conflicto’

Esta decisión «choca frontalmente con la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca, la cual apuesta de manera abrumadora por la superación del conflicto político y de todas sus consecuencias», ha asegurado EH Bildu en un comunicado. «El Estado profundo vuelve a evidenciar su clara intención de imponer, desde las togas, un retorno a escenarios del pasado» mientras que «Euskal Herria y la sociedad vasca en su mayoría miran al futuro y a la construcción compartida de la paz y la convivencia». Esa convivencia, ha añadido la coalición de los bildietarras, «pasa por la superación de toda excepcionalidad en materia penitenciaria, en definitiva, por vaciar las cárceles y, en ningún caso, por llenarlas».