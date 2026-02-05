Francisco de Borbón queda en libertad tras pagar 50.000 euros

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge dejó este miércoles en libertad provisional tras pagar 50.000 euros de fianza a Francisco de Borbón, el empresario y aristócrata que pasó a disposición judicial tras su detención por su presunta implicación en la red de blanqueo de capitales de la causa que investiga al inspector jefe de la Policía Óscar Sánchez Gil, al que hallaron más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su casa de Madrid. A los arrestados les investigan por integrar una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales en la que habría tenido un papel principal el citado policía Óscar Sánchez Gil, quien llegó a dirigir la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid y en la actualidad está en prisión provisional sin fianza. La cuenta de Dublín Según fuentes de la investigación, Francisco de Borbón —que es primo en cuarto grado de Felipe VI y aspirante al Ducado de Sevilla, que se disputa con su hermana Olivia— está acusado de colaborar supuestamente en el lavado de capitales procedente de la red que introducía grandes cantidades de cocaína en los puertos españoles a través de contenedores marítimos y gracias a la ayuda del que fuera jefe de la UDEF en Madrid. Los agentes vinculan a Borbón con una empresa de criptomonedas localizada en Irlanda y que podría haber sido usada para el blanqueo de grandes cantidades de dinero de la droga, aunque éste lo ha negado este miércoles en su comparecencia ante el juez. Los integrantes de Asuntos Internos dieron con la pista de una cuenta en Dublín con casi 25 millones de dólares en diferentes monedas, incluidas virtuales o criptomonedas, en la entidad ET Fintech Europe, que no tiene ni empleados ni oficina. El producto financiero pertenecería al inspector jefe y a su socio y exconfidente policial Ignacio Torán, quien declarará este viernes. El hallazgo de este depósito se localizó en el teléfono de Eduardo Montero, administrador de Frumonsa, a una de cuyas naves iba a llegar un contenedor de 1.605 kilos de cocaína oculta en piñas que se interceptó en 2021 y que también pertenecía a la organización criminal investigada. En concreto, hallaron en su móvil los productos financieros de la trama en la entidad.

