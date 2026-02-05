Piden anular la causa sobre Montoro

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montoro e investigado por un juzgado de Tarragona por el supuesto uso de influencias y pagos de empresas para conseguir leyes a la carta durante la etapa del expolítico del PP como ministro de Hacienda, ha interpuesto una batería de recursos de apelación ante la Audiencia. En ellos exigen, entre otras cuestiones, la nulidad del auto de 26 de enero de 2026, que prorroga la instrucción otros seis meses. Los letrados denuncian una vulneración flagrante de derechos fundamentales y una «inactividad jurisdiccional» que mantiene el caso en un limbo jurídico tras más de siete años de pesquisas. Las defensas de los principales investigados —incluyendo a Manuel de Vicente Tutor, Salvador Ruiz Gallud y Ricardo Martínez Rico— creen que la causa debería directamente archivarse porque el titular del Juzgado dictó la prórroga antes incluso de que terminara el plazo legal para que las partes se pronunciaran. Según el recurso, el juzgado otorgó cinco días para alegar el 15 de enero, pero el auto de prórroga se firmó el día 26, cuando el plazo para las defensas aún estaba vigente. «Eso significa que el auto se ha dictado antes de que finalizara el trámite de alegaciones, esto es, sin haber agotado el tiempo conferido a las partes para ser oídas", reza uno de los escritos. Los abogados califican esta maniobra como un «absoluto desprecio al derecho de defensa» y denuncian que se ha resuelto con una «más absoluta indiferencia a lo que las partes alegaran». El caso, que se inició en agosto de 2018, ha pasado la mayor parte de su existencia bajo un estricto secreto de sumario que las defensas tildan de «prolongación desmesurada e innecesaria». Para los recurrentes, resulta paradójico que, tras siete años de «instrucción de espaldas a los investigados", el juez pretenda ahora justificar más tiempo basándose en que las partes deben «instruirse perfectamente» del contenido de las actuaciones.