Cronología de las principales decisiones judiciales del procés que afectan a Puigdemont

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este jueves la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al líder de JxCAT, Carles Puigdemont, y los exconselleres Toni Comín y Clara Ponsatí, porque el ponente que estudió el caso no garantizaba la "exigencia de imparcialidad".

Esta es la cronología de las principales decisiones judiciales que afectan a los tres desde que Puigdemont declarase la independencia el 27 de octubre de 2017.

2017

30 octubre.- Puigdemont huye a Bruselas. La Fiscalía General del Estado presenta una querella contra él y todo su gabinete por rebelión, sedición y malversación.

3 noviembre.- La justicia española emite una euroorden de detención contra Puigdemont y cuatro de sus exconsellers. Dos días más tarde se entregan a la Justicia belga, que los pone en libertad con medidas cautelares.

5 diciembre.- El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena retira la orden de detención europea.

2018

23 marzo.- El juez Llarena procesa por el delito de rebelión a 13 personas por su participación en el denominado "procés", incluido Puigdemont. Se reactiva la euroorden.

25 marzo.- Las autoridades alemanas detienen a Puigdemont e ingresa en la cárcel de Neumünster.

12 julio.- Alemania decide extraditar a España a Puigdemont por un delito de malversación de fondos, pero no por rebelión. El juez Llarena no lo acepta y retira la euroorden.

2019

26 mayo.- Puigdemont y su exconseller Toni Comín consiguen un escaño por JxCat en las elecciones al Parlamento Europeo.

17 junio.- Puigdemont no consigue convertirse en europarlamentario al no viajar a Madrid para acatar la Constitución.

14 octubre.- El juez Llarena dicta una nueva orden nacional, europea e internacional de detención y entrega contra Puigdemont, por sedición y malversación, después de que el Tribunal Supremo sentenciara a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes del "procés" por sedición.

18 octubre.- En relación con la euroorden, Puigdemont comparece voluntariamente ante las autoridades belgas y queda en libertad sin fianza pero con condiciones.

19 diciembre.- El TJUE dicta su sentencia sobre el caso Oriol Junqueras donde establece que la condición de eurodiputado se adquiere desde la proclamación de los resultados de las elecciones europeas.

20 diciembre.- Puigdemont y el exconseller Toni Comin entran al Parlamento Europeo, al día siguiente de esa sentencia.

2020

2 enero.- La justicia belga suspende el procedimiento por el que debía decidir sobre su entrega o no a España al constatar que goza de inmunidad.

6 enero.- La Eurocámara reconoce a Puigdemont y a Comín como eurodiputados.

13 enero.- El Tribunal Supremo remite el suplicatorio al Parlamento Europeo para levantar la inmunidad a Puigdemont y Comín.

1 febrero.- La Eurocámara reconoce el escaño de la exconsellera Clara Ponsatí tras el "Brexit".

2021

9 marzo.- El pleno del Parlamento Europeo retira la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí como solicitó la Justicia española.

22 junio.- El Gobierno indulta parcialmente a los nueve presos independentistas del "procés".

30 julio.- El Tribunal General de la UE rechaza las medidas cautelares que solicitaron Puigdemont, Comín y Ponsatí y les retira la inmunidad parlamentaria, al no ver riesgo de detención.

23 septiembre.- Puigdemont es detenido en Cerdeña (Italia) por orden del Tribunal Supremo y trasladado a la cárcel de alta seguridad de Sassari, aunque fue puesto en libertad al día siguiente.

2022

24 mayo.- El TJUE concede las cautelares a los tres eurodiputados y les devuelve la inmunidad parlamentaria de forma provisional.

2023

12 enero.- Llarena aplica a Puigdemont la derogación del delito de sedición pero mantiene su procesamiento por malversación agravada y desobediencia.

31 enero.- El TJUE limita las opciones de Bélgica de denegar la entrega de Puigdemont, al establecer que una euroorden solo puede ser rechazada si se emite desde un país con "deficiencias sistémicas" para garantizar derechos fundamentales.

21 marzo.- El tribunal de Cerdeña archiva la ejecución de la euroorden contra Puigdemont.

5 julio.- El TGUE retira la inmunidad parlamentaria a Puigdemont, Comín y Ponsatí.

9 noviembre.- El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de JxCat, Jordi Turull, firman en Bruselas un acuerdo sobre la amnistía que desbloquea la investidura de Pedro Sánchez, que finalmente se produjo el 17 de noviembre.

2024

30 mayo.- El Congreso aprueba, con 177 votos a favor y 172 en contra, la proposición de ley de amnistía.

1 julio.- El Tribunal Supremo no aplica la amnistía a Puigdemont: mantiene la malversación y la orden de arresto.

8 agosto.- Puigdemont irrumpe en un acto organizado en Barcelona y pronuncia un breve discurso sin ser detenido.

26 septiembre.- El TJUE da la razón al Parlamento Europeo cuando negó en 2019 la entrada a Puigdemont y Comín porque la Junta Electoral Central no comunicó sus nombres al no haber acatado la Constitución española.

2025

13 noviembre.- El abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, avala de forma general la ley de amnistía, de la que ha dicho que “parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía” y tampoco “incluye violaciones graves de derechos humanos”.

2026

5 febrero.- El TJUE anula la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí porque el ponente que estudió el caso no garantizaba la "exigencia de imparcialidad".

Sin fecha - El TJUE debe pronunciarse sobre la ley de amnistía en los próximos meses.