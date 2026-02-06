Víctimas denuncian el "tercer grado encubierto" de 'Txeroki': "Es un varapalo para las víctimas de ETA"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado este viernes la concesión de un "tercer grado encubierto" al exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', alertando de que se trata de un "varapalo" para las víctimas de la organización terrorista.

En un comunicado, la AVT ha lamentado que el Gobierno vasco haya aplicado el régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a 'Txeroki', "utilizando una vez más la legislación para beneficiar a los terroristas sin tener en cuenta a quienes sufrieron el dolor irreparable de sus crímenes".

La AVT ha censurado la "artimaña" por la que se han beneficiado 'Txeroki' y también otros antiguos miembros de ETA como 'Gadafi'. "Llevamos años reclamando que las víctimas tengamos la posibilidad de recurrir estas decisiones, pero seguimos sin ser escuchadas", ha sostenido.

"No es un hecho aislado, sino la consecuencia de una política penitenciaria que, desde hace años, deja atrás a las víctimas", ha continuado la AVT, recordando el traspaso de competencias en materia penitenciaria al Gobierno vasco y las 113 progresiones a tercer grado para 93 presos de ETA.

La AVT ha vuelto a cargar contra las declaraciones genéricas de etarras rechazando la violencia, "sin que exista un verdadero arrepentimiento ni una colaboración real con la Justicia".

"El Estado de derecho nos da la espalda", ha terciado, reclamando que se cumplan las penas íntegras para los condenados por terrorismo.

DyJ DENUNCIA EL "COLADERO" POR EXIGENCIA DE BILDU

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) también se ha sumado a las críticas por el "coladero" que supone la aplicación del artículo 100.2. "Decenas de etarras condenados en firme por delitos de sangre están siendo puestos en semilibertad no por su buen comportamiento ni porque estén colaborando con la justicia, sino porque es lo que ha exigido Bildu a Pedro Sánchez para que éste continúe en La Moncloa", han indicado.

"Esos votos que mantienen a Sánchez en La Moncloa son por lo tanto votos de sangre, que pasan por encima de las víctimas del terrorismo", han continuado.

DyJ ha censurado que esto ocurra "mientras hay 376 asesinatos de ETA sin resolver". "La mayoría se resolverían si alguno de esos terroristas que están saliendo en semilibertad, como 'Txeroki', colaborara con la justicia", ha indicado.

"Este es el último capítulo del libro de la infamia que está escribiendo Sánchez y con el que pasará a la historia como el presidente que más ha ayudado a los terroristas y el que más ha utilizado a la Fiscalía para ceder ante los etarras", ha concluido DyJ.