El arzobispo de Oviedo, del que dependen León y Astorga, no se apea de la polémica: «Si la llegada de inmigrantes sirve para modificar las elecciones, no lo veo bien"

A finales de enero, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que tiene jurisdicción sobre la Diócesis de León y la de Astorga, criticó el acuerdo del Gobierno con Podemos para regularizar a medio millón de inmigrantes por un procedimiento de urgencia. Lo hizo a través de un tuit en el que citaba un versículo del Nuevo Testamento —"Fui extranjero y me acogisteis» (Mateo, 25)— para después poner en duda la medida: «Los inmigrantes tienen nuestra acogida. Pero ¿cuántos podemos asumir? Todos no caben y hay que establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas, para acoger a los posibles, descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan».

El franciscano, uno de los nueve miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, mostraba así su posición contraria a la del propio Episcopado, pues el día del anuncio la oficina de prensa de los obispos lanzó un comunicado donde mostraba su satisfacción por la iniciativa. Posteriormente, un centenar de católicos y colectivos vinculados a círculos eclesiales asturianos publicaron una carta donde aseguraban sentirse avergonzados por la actitud y unas declaraciones, que decían, se alejan de los mandatos bíblicos y se asemejan a las voces que presentan al inmigrante como un delincuente.

En una entrevista concedida a El Comercio, Sanz Montes ha tratado de explicarse tras la polémica. "Fui extranjero y me acogisteis, forastero y me hospedasteis, significa que la Iglesia en Asturias tiene las puertas abiertas, no puede ser de otra manera. ¿Dónde digo yo que no caben todos? En que cualquier espacio no es ilimitado", afirma.

"Para que nuestra acogida sea responsable y pueda acompañar de verdad a la gente que queremos seguir acogiendo tenemos que hacernos la pregunta: ¿Cuántos podemos tener? Los que quepan, que pasen todos. Y además con generosidad", asegura quien ve, además, otro problema. "Cuando abro las puertas de mi casa, de mi región o de mi país, no quiero que se cuele gente que viene con la maleta viciada, delitos de sangre, intenciones terroristas o con historias para no contar de narcotráfico o de violaciones humanas", dice.

Pese a todo, niega que esté generalizando y vinculando la inmigración a la delincuencia, "pero si vamos a la estadística, ¿cuántos de ellos están en nuestras cárceles? Y los que están, ¿por qué delitos? ¿Son todos así? No, gracias a Dios".

Sanz Montes asegura estar a favor de la regularización, pero en contra del "café para todos, con otra intencionalidad quizás no confesada".

Preguntado por esa intencionalidad, argumenta que si la llegada de los inmigrantes "es una especie de moneda política para desbaratar el Estado de Derecho, para modificar unas próximas elecciones, a ese juego yo no me prestaría. No soy gobernante, pero no lo veo bien", zanja.

Sanz ya fue en su día criticado junto con la Junta Mayor de Cofradías Semana Santa de León en su elección como Pregonero Oficial de la Semana Santa del año 2024 por las polémicas que envuelven al arzobispo y su proximidad a la extrema derecha y a Vox.

La Diócesis de León y la de Astorga pertenecen a la Provincia Eclesiástica de Oviedo, siendo una diócesis sufragánea (que depende de la jurisdicción y autoridad de alguien) de la Archidiócesis de Oviedo. Esto significa que, estructuralmente, las dos diócesis leonesas forman parte de esta provincia eclesiástica junto con la Santander, bajo la sede metropolitana de Oviedo.