Una leche infantil ocasiona la hospitalización de cinco bebés en España

Cinco bebés necesitaron hospitalización por vómitos en España, después de consumir un producto de nutrición infantil que tenía una toxina producida por una bacteria. Otros tres fueron atendidos por los mismos síntomas, aunque leves. Las autoridades sanitarias españolas comunicaron estos datos al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), que publicó esta información el viernes pasado, aunque el Ministerio de Sanidad no consideró necesario emitir una advertencia al público general. Sin embargo, un mes antes Consumo ya había emitido una "alerta" sobre la "posible presencia de 'Bacillus cereus' en leche en polvo para lactantes", y pidió que se hiciera efectiva la retirada del producto, como ya había avisado el fabricante.

De venta en cualquier tienda, lo que desarrolló la cereulida, la toxina producida por la bacteria, es la "leche infantil" Nidina, de Nestlé. La compañía dijo que "tras un análisis se ha identificado la presencia de 'Bacillus cereus' en una línea de producción. (La retirada voluntaria a mediados de diciembre) se trata de una medida preventiva, en coordinación con las autoridades", decía la compañía sobre un "único lote afectado" (el 52900346AB, de consumo preferente en octubre de 2027). Luego se retiraron otras marcas, como Babybio, con dos productos: Caprea 1 y Optima 1.

"España notificó ocho casos de vómitos, todos con antecedentes de consumo de un producto potencialmente afectado, cinco de los cuales requirieron hospitalización. Ninguno de los casos sospechosos ha sido confirmado por laboratorio", afirma ECDC en su reporte. "Aunque se recibieron notificaciones adicionales, no fue posible establecer una relación causal entre el cuadro clínico y el consumo de los lotes afectados", debido a que el análisis de esta toxina en las muestras fecales no se suele hacer en España.

Otros países que declararon casos similares fueron Bélgica (5), Dinamarca (sin especificar), Francia (11) y Reino Unido (36). Sólo Bélgica hizo un estudio en las muestras de los bebés para determinar la relación entre la ingesta de la leche para bebés y sus efectos negativos. Dieron positivo.

Los síntomas de la cereulida (náuseas, vómitos, dolor abdominal) aparecen repentinamente, a veces media hora después de tomarla, pero también puede ocurrir hasta seis horas más tarde. En este caso, el ingrediente contaminado era el aceite de ácido araquidónico, un suplemento de omega 6. El riesgo para los más pequeños afectados es la deshidratación. No se han presentado casos graves, según las autoridades europeas. La recomendación casera para combatir estas toxinas utilizar agua a una temperatura superior a los 70 grados cuando se disuelva el producto.