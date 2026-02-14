Felipe VI, sobre Tomás y Valiente: «Le debemos nuestra convivencia democrática"

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Cuesta creer que haya hoy quien lo justifique y no lo condene». Felipe VI ha recordado al catedrático y presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, asesinado hoy hace 30 años en su despacho de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, donde impartía clases, por parte de la banda terrorista ETA. El monarca, que fue alumno suyo y compañero de su hija Carmen, ha recordado, desde el centro académico donde se produjo el crimen, al jurista por «su compromiso en la consolidación de las libertades democráticas, por ser una persona rigurosa que disfrutaba de su trabajo. Era además un agudo articulista y un gran conferenciante, que defendía sus argumentos con vehemencia, con elegancia y con un punto de humor que caracteriza a la inteligencia más aguda». "Debemos nuestra convivencia democracia a gentes como Francisco Tomás y Valiente, a Ernest Lluch, a Miguel Ángel Blanco, a Fernando Múgica, asesinados pocos días antes... A tanta gente, civiles y niños incluidos. Muchos de estos asesinatos siguen sin resolverse. En ese difícil camino, a ellos les arrebataron cruelmente lo más absoluto, la vida. Y así nos la arrebataron a todos. Sobre su memoria y su dignidad, sus seres queridos y las víctimas supervivientes, debemos seguir trabajando", ha señalado el Rey. Felipe VI ha recordado «el silencio expectante» entre el que se desarrollaban sus clases. «Escucharle y leer su trabajo te hacía sentir pequeño".