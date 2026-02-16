El 80% de los etarras saldrá de prisión antes de cinco años al cumplir su condena

Publicado por Agencias Bilbao Creado: Actualizado:

En las cárceles vascas y navarras hay algo más de un centenar de presos de ETA. El 80% de ellos se encuentra ya en el tramo final de cumplimiento de su condena, según ha podido saber este periódico, y en cinco años, o incluso antes, estarán en la calle tras haber cumplido de forma definitiva la pena a la que fueron condenados. De hecho, la inmensa mayoría de los reclusos de la banda terrorista internos en las prisiones de Martutene y Basauri tienen ya concedido el tercer grado o se les aplica el artículo 100.2 del régimen penitenciario, que les permite salir a trabajar o colaborar con ONG. Bajemos al detalle. Hay 105 reclusos de la banda, según el colectivo Etxerat: 35 están Martutene, 27 en Zaballa, tres en Basauri, dos en Pamplona y uno en Francia. El resto cumple condena en casa con diferentes medidas de control a distancia. Casi todos los reclusos de los centros penitenciarios de Bizkaia y Gipuzkoa tienen concedido el tercer grado o se les aplica ya el artículo 100.2. Sin estos beneficios, quedan apenas un puñado en San Sebastián y en la capital vizcaína un sólo reo. No sucede lo mismo en Zaballa, donde está el grueso de los que permanecen en segundo grado. Pese a ello, algunos también han accedido al tercer grado o al 100.2. En total, 18 exmiembros de ETA se están beneficiando de ese artículo que flexibiliza las condiciones de internamiento cuando no se cumplen todos los requisitos para la semilibertad y que es concedido por el Departamento de Justicia del Gobierno vasco, en manos de la socialista María Jesús San José.

Lo cumplido en Francia

Estas cuentas limitan el régimen cerrado a algo más de una veintena de personas en Zaballa. Son el núcleo duro. Sin embargo, a buena parte de ellos se les aplicará en los próximos meses el cómputo de las condenas cumplidas en Francia. Es un procedimiento lento que se sigue en la Audiencia Nacional y que recortará la duración de la penas actuales de forma sustancial, sobre todo en aquellos casos en que se apruebe la rebaja una vez que ya ha sido solicitada por sus abogados. Así ha sucedido con Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’, que terminará de cumplir condena el 19 de julio de 2027 tal y como adelantó en exclusiva este diario. En su caso, el límite de cumplimiento que fijó la Audiencia Nacional fue de 25 años. Hay otros reos en que ese dato asciende hasta los 30, y hasta 40 años para delitos de terrorismo posteriores a la reforma que impulsó el Ejecutivo de José María Aznar. Esos casos son, de cualquier modo, la excepción. Ocho de cada diez tendrán cumplida su pena en cinco años.

A buena parte del núcleo duro se aplicará en estos meses el cómputo de las condenas cumplidas en Francia