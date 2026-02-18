El rey avisa de que «la mejor forma de conmemorar la Constitución es cumplirla»

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Felipe VI ha asegurado que la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla y ha defendido la vigencia del ordenamiento constitucional a pesar de «los tiempos difíciles e inciertos, que hacen aún más visibles las imperfecciones que, como toda obra humana, tiene nuestro marco normativo». Durante su discurso en el acto que se ha celebrado en el Congreso para conmemorar la Constitución de 1978, que se convierte esta semana en la más longeva de la historia de España, el rey ha destacado que no hay que caer «en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido en vano». Y ha considerado que «el espíritu crítico, la legítima insatisfacción, el afán por seguir progresando» es lo que acerca a los españoles a una realización más plena de los principios y valores constitucionales. Y por eso ha pedido «visión y perspectiva»: «El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos», ha pronosticado. El jefe del Estado ha incidido ademas en que más allá de los años que cumpla la Carta Magna, se celebra su legitimidad de origen: «la voluntad del pueblo español libremente expresada en las urnas», una credencial democrática que es la clave de su duración y que no fue «la voluntad de una parte de una sociedad contra otra». Su longevidad, ha dicho, se debe a las ideas que contiene: la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el pluralismo, unidad y la descentralización junto a la cohesión territorial.