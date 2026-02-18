Marlaska asegura que dimitirá si la víctima por la presunta agresión sexual de DAO dice que se sintió desprotegida

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que dimitirá si la víctima que ha denunciando una agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, asegura que no se ha sentido protegida o entiende que él como ministro le ha fallado.

"De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré", ha señalado Marlaska en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El ministro se ha pronunciado de esta forma en una bronca sesión en la que los diputados del PP han pedido que dimita a gritos desde sus escaños, a lo que ha replicado la bancada socialista con un largo aplauso en señal de respaldo al ministro del Interior.

En concreto, el PP ha acusado a Marlaska de conocer la denuncia de la víctima de la presunta agresión sexual del 'número dos' de la Policía Nacional y de taparlo, algo que ha negado de forma categórica el ministro, llegando a amenazar a los 'populares' con querellarse por calumnia contra quien sostenga que encubrió al DAO.