Marlaska condecoró al comisario acusado de encubrir la violación tres meses después de comenzar las coacciones a la víctima

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, condecoró el pasado 12 de octubre al comisario Óscar San Juan, asesor directo del exdirector adjunto operativo de la Policía, José Ángel González. San Juan, que está acusado por la víctima de haber intentado comprar el pasado mes de julio su silencio prometiéndole favores laborales, fue condecorado tres meses después de que, presuntamente, iniciara esas maniobras para acallar a la mujer supuestamente violada el 23 de abril del año pasado.

Según la información en poder de este periódico, Grande-Marlaska, con motivo del patrón de la Policía Nacional el pasado otoño, otorgó a San Juan la única medalla de plata al Mérito Policial concedida ese día a un comisario. Esta condecoración es la más alta distinción que, en vida, puede recibir un policía nacional.

De inmediato, tras la imposición de esta medalla, esta se traduce en un incremento mensual y vitalicio del 15 % en la nómina y en la pensión. Este reconocimiento, utilizado como forma de premiar a agentes cercanos a la cúpula en su último tramo de carrera, viene siendo criticado desde hace décadas por los sindicatos policiales, que denuncian que las medallas sirven para premiar fidelidades y no hechos destacados, que son para lo que están concebidas.

En el documento justificativo de esa condecoración se destaca que San Juan "ha demostrado tener una actuación ejemplar y extraordinaria en el marco de los cometidos asignados desde su nombramiento en su puesto en 2018, bajo la directa dirección del director adjunto operativo (el propio González), en sus funciones como asesor mediante el diseño de importantes dispositivos y eventos". En particular, la resolución cita su participación en los preparativos de la cumbre de la OTAN de 2022, la Presidencia de España del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023, los Juegos Olímpicos de París, el dispositivo tras la dana y el apagón eléctrico de 2025.

Según la denuncia, Óscar San Juan González era, además, el comisario con quien el denunciado estaba comiendo en un restaurante el día de la supuesta violación y a quien ordenó retirarse para quedarse a solas con la víctima y que esta le llevara a su piso oficial, donde presuntamente se produjo la agresión sexual.

La querella sostiene que este comisario, tras llamar cinco veces a la agente presuntamente violada, finalmente logró hablar con ella. "El día 13 de julio de 2025, Óscar San Juan mantuvo una conversación telefónica con la víctima, en la cual le propuso textualmente que "elija a qué destino o puesto de trabajo quiere ir y que, cuando lo tenga pensado, se lo mande por WhatsApp"", afirma la demanda, que asegura que esa llamada fue grabada y que constituye "inequívocamente un intento de coacción mediante oferta de compensación laboral (destino a elección) a cambio del silencio de la víctima, utilizando a un subordinado directo para evitar la denuncia y "tapar" el escándalo público que se derivaría de la interposición de la presente querella".

"Información reservada"

Según anunció este miércoles Marlaska, a San Juan se le ha abierto una "información reservada" (una investigación interna), pero, entre tanto, se le ha "relevado de sus responsabilidades en sus funciones actuales", lo que -a su entender- demuestra la "contundencia" con la que se ha actuado "ante hechos de una gravedad manifiesta que no podemos relativizar".

San Juan, íntimo amigo de González, ha hecho carrera en los últimos años a la sombra de este. Junto a él estuvo destinado en la Jefatura Superior de Melilla y en Valladolid.