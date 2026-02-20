Los abogados de presos de ETA Arantza Zulueta y Jon Enparantza ingresan en prisión

Publicado por EFE San Sebastián Creado: Actualizado:

Los abogados de presos de ETA Arantza Zulueta y Jon Enparantza han ingresado en la cárcel de Martutene de San Sebastián después de que la Audiencia Nacional ordenara su entrada en prisión para cumplir las penas que les fueron impuestas por integrar el frente jurídico de la banda terrorista.

Zulueta y Enparantza acudieron voluntariamente ayer, jueves, a mediodía a la cárcel donostiarra, según han confirmado a EFE fuentes penitenciarias.

En un auto fechado el pasado 28 de enero, la Audiencia Nacional dio un plazo de diez días naturales a Zulueta, condenada a 7 años por integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos, para su entrada en prisión, al igual que a Enparantza, condenado en la misma causa a 4 años de cárcel, en su caso únicamente por integración en ETA.

A ambos, la Sala les advertía que, de no cumplir con lo acordado en dicho auto, en el que se procede a ejecutar la sentencia una vez declarada firme, se dictarían las correspondientes órdenes de busca y captura contra ellos para hacer efectivo el ingreso en prisión, que finalmente se produjo ayer.