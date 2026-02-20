Mata a su hijo de 10 años, hiere a su mujer y muere abatido por la Guardia Civil

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Un niño de 10 años ha sido asesinado este viernes en el municipio tinerfeño de Arona a manos de su padre, de 35, quien le golpeó con un machete en la cabeza e hirió de gravedad a la madre con el arma blanca, tras lo cual fue abatido a tiros por la Guardia Civil al herir a otro agente.

La mujer se encuentra en estado crítico y permanece ingresada en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos sucedieron la madrugada de este viernes, cuando alrededor de la una de la mañana los vecinos alertaron a la Policía Local y a la Guardia Civil de una fuerte discusión en el interior de un domicilio de la localidad de Cabo Blanco, al sur de Tenerife.

Según ha relatado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el hombre le asestó a su hijo un fuerte golpe en la cabeza con un machete e hirió de gravedad a su pareja y madre del menor con la misma arma, con una hoja de unos 60 centímetros "muy cortante".

El agresor, de unos 35 años y sobre el que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha asegurado que no constaban antecedentes penales ni denuncias, fue abatido por los agentes que acudieron al domicilio, pues también intentó agredirlos con el machete en un estado de gran alteración y, de hecho, uno de los agentes fue herido en un brazo con un corte al borde del chaleco antibalas.

Este agente de la Guardia Civil ha precisado de una operación de cirugía menor y está fuera de peligro, según añadió el delegado del Gobierno.

En la vivienda encontraron al menor que había sido asesinado y "tenía una herida gravísima en la cabeza, y a la mujer, de 26 años, en un estado tremendo, con heridas en sus extremidades", ha dicho Pestana, que ha precisado que tanto la mujer como el hombre son españoles.

La mujer fue evacuada por los servicios de emergencia y, en el momento de las declaraciones del delegado, estaba siendo operada, si bien la Consejería de Sanidad no ha querido trasladar más detalles respecto al estado de salud de la víctima.

Las diligencias sobre el suceso han recaído en la plaza número uno de la sección de instrucción del juzgado de Arona, que en principio se inhibirá a favor de la plaza de Violencia sobre la Mujer en referencia a la muerte del niño y las lesiones de la mujer, y asume únicamente la investigación por la muerte del varón.

Consternación en Canarias por el asesinatoA lo largo de este viernes, las principales instituciones canarias han guardado este viernes un minuto de silencio para condenar el asesinato y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado su repulsa y ha encabezado el minuto de silencio en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife.

Previamente, en declaraciones a los medios tras un encuentro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección en las islas, Clavijo calificó los hechos de “absolutamente espeluznantes y dramáticos" y expresó su deseo de que la mujer pueda recuperarse, aunque admitió que “le será imposible recuperarse psicológicamente”.

El Ayuntamiento de Arona, de donde es la familia, ha decretado dos días de luto oficial en el municipio como muestra de dolor, respeto y solidaridad por lo acontecido.

También se guardó un minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento como gesto de acompañamiento a la familia y a personas cercanas, y en otras instituciones de la isla, como el Cabildo de Tenerife, donde su presidenta, Rosa Dávila, encabezó el minuto de condena.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.