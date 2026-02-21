Pablo Iglesias agita la izquierda proponiendo a Sarah Santaolalla como candidata unitaria contra Ayuso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El tablero político de la izquierda ha experimentado un nuevo movimiento sísmico tras las recientes declaraciones de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC ha instado a las formaciones progresistas a buscar la unidad de cara a los próximos comicios, una propuesta que ha encontrado un eco resonante en Pablo Iglesias. El fundador de Podemos ha aprovechado el debate para lanzar una hipótesis que ha revolucionado las redes sociales: la creación de una candidatura de consenso total para la Comunidad de Madrid, encabezada por una figura mediática y ajena a la primera línea orgánica.

En un mensaje publicado en sus redes, Iglesias planteó qué ocurriría si la periodista y tertuliana Sarah Santaolalla fuera la candidata de todas las izquierdas, incluyendo explícitamente al PSOE, para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso. Según el exlíder de Podemos, este movimiento generaría una ilusión masiva entre miles de madrileños, aunque puso en duda que la estructura socialista estuviera dispuesta a aceptar un liderazgo independiente de tal calibre. "La política a veces es como las salchichas: no preguntas lo que ha habido que hacer para tener una en el plato", reflexionó Iglesias en el programa Malas lenguas, aludiendo a la complejidad de las negociaciones internas.

A pesar de las reticencias que su idea pueda generar en los aparatos de los partidos, Iglesias ha aplaudido la "valentía" de Rufián al poner la unidad sobre la mesa. El exvicepresidente destacó que el portavoz de ERC ha logrado incomodar a sectores de Sumar y decir cosas que no siempre gustan en su propia formación, pero que son necesarias para movilizar al electorado. No obstante, Iglesias advirtió que cualquier acuerdo debe pasar por el "respeto a la militancia" y a los dirigentes que han sostenido las estructuras partidistas hasta ahora.

La respuesta de la principal aludida no se hizo esperar. Sarah Santaolalla, haciendo gala de su estilo directo, declinó la propuesta de Iglesias a través de sus redes sociales. La tertuliana bromeó con la carga de trabajo que ya soporta y pidió al exvicepresidente que no la metiera en "más líos" ahora que ambos comparten profesión en el ámbito de la comunicación. Con un tono distendido pero firme, Santaolalla cerró la puerta a una posible incursión política con un reto directo a Iglesias: "Vuelve y me lo pienso".