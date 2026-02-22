España adelanta sus relojes: todo sobre el cambio al horario de verano 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El primer cambio de hora de 2026 en España tendrá lugar durante la madrugada del domingo 29 de marzo. Como marca la tradición y la normativa europea, los ciudadanos deberán adelantar sus relojes una hora para adaptarse al horario de verano. De esta forma, cuando las agujas marquen las 02:00 de la mañana en la España peninsular y Baleares, pasarán directamente a ser las 03:00. En el caso de las Islas Canarias, el ajuste se realizará a la 01:00, momento en el que el reloj saltará a las 02:00.

Esta transición implica que ese domingo será el día más corto del año, con solo 23 horas de duración. La consecuencia más inmediata para la población es la pérdida de una hora de sueño durante esa noche, aunque a cambio se ganará una hora extra de luz natural por las tardes. Este ajuste se produce apenas nueve días después del inicio oficial de la primavera, que este año comienza el 20 de marzo, reforzando la sensación de días más largos y el aprovechamiento de la energía solar.

El principal objetivo de esta medida sigue siendo el ahorro energético y la optimización de las horas de luz para favorecer sectores clave como la hostelería, el comercio y el turismo. Al anochecer más tarde, se fomenta el consumo y las actividades al aire libre, lo que genera un impacto positivo en la economía nacional. Sin embargo, el cambio no está exento de críticas, ya que expertos en salud advierten que puede provocar alteraciones temporales en el ritmo circadiano, causando cansancio, irritabilidad o dificultades de concentración durante los días posteriores al ajuste.

A pesar de los debates recurrentes en el Parlamento Europeo sobre la posible abolición de esta práctica, el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) confirma que el sistema se mantiene vigente, al menos, hasta el final de este año. De hecho, el horario de verano que comienza en marzo se extenderá durante siete meses, hasta que el próximo 25 de octubre de 2026 se realice el cambio inverso para regresar al horario de invierno. Por el momento, España seguirá sincronizada con las directrices comunitarias que buscan la uniformidad horaria en todo el territorio de la Unión Europea.