Máxima alerta por los asesinatos machistas sin fin

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, expresó ayer su apoyo y respaldo a las familias que en las últimas semanas han sido víctimas de la violencia machista, que supone un «auténtico terrorismo» que hace «muy duros» estos días. La ministra ha afirmado que se necesita a «toda la sociedad unida contra la violencia machista» y también a todos los gobiernos e instituciones.

Ayer, cientos de personas se concentraron frente al Ayuntamiento de Pamplona para rechazar y condenar el asesinato machista ocurrido el viernes en Sarriguren, donde una mujer fue asesinada en un caso que se investiga como violencia machista. En el acto de repulsa se ha realizado una interpelación directa a los hombres para que rompan con actitudes y complicidades machistas. «Que rompan sus alianzas, que no rían las gracias a sus amigos".