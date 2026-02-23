El Fonoll: el pueblo de Cataluña donde todo el mundo va desnudo

Unas 80 personas procedentes de toda España han participado hoy en el primer cross nudista celebrado en Cataluña, que se ha celebrado en las instalaciones de El Fonoll, en el municipio de Passanant (Tarragona), y en el que resultó ganador Javier Muñoz Inojo. En la imagen, los corredores durante un momento de la prueba.EFE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el corazón de la comarca tarraconense de la Conca de Barberà, lo que una vez fue un núcleo medieval abandonado a su suerte se ha transformado hoy en el único pueblo de Cataluña donde la ropa es totalmente opcional. El Fonoll no es solo un destino vacacional, sino un proyecto de vida que resurgió de sus cenizas a finales de los años noventa cuando un empresario decidió comprar el terreno completo para restaurar cada casa, cada muro y cada sendero bajo una premisa de libertad absoluta y respeto por la naturaleza.

Caminar por sus calles empedradas ofrece una estampa única en el mundo rural español, donde los habitantes y visitantes realizan sus actividades cotidianas en plena sintonía con el entorno forestal. Desde ir a la panadería hasta participar en las tareas del huerto ecológico, el nudismo se vive aquí de forma integral y desmitificada, alejándose de cualquier connotación puramente turística para centrarse en una filosofía de igualdad y sencillez. El silencio de los bosques circundantes y la ausencia de ruidos urbanos refuerzan esa sensación de haber encontrado un refugio fuera del tiempo.

A diferencia de los complejos hoteleros convencionales, este enclave funciona como una comunidad autosuficiente que cuenta con su propio club social, zonas de acampada y apartamentos rehabilitados que mantienen la estética rústica original. La convivencia se rige por normas estrictas de civismo y privacidad, prohibiendo el uso de cámaras para garantizar que el nudismo sea una experiencia de desconexión y no de exhibición. Es un lugar pensado para familias y personas que buscan reconectar con su propia esencia sin las barreras que impone la vestimenta.

El éxito de El Fonoll ha puesto sobre la mesa un debate interesante sobre la repoblación de la "España vaciada" a través de modelos de gestión alternativos. Al recuperar el patrimonio arquitectónico y generar actividad económica en una zona prácticamente olvidada, el pueblo se ha convertido en un referente internacional del naturismo que atrae a viajeros de toda Europa. Es, en definitiva, la prueba viviente de que las ruinas pueden volver a latir si se les inyecta una visión diferente, aunque esa visión implique dejar el equipaje en la puerta.