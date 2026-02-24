Fiscalía avala la semilibertad de 'Txeroki' pero exige que pida perdón a las víctimas

08/02/2026 El exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', a su salida de la prisión de Martutene, a 9 de febrero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). El Gobierno del País Vasco ha concedido al exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como ‘Txeroki’, el régimen de semilibertad, medida que le permite salir del centro penitenciario de lues a viernes regresando cada noche a dormir a la cárcel de Martutene. POLITICA Unanue - Europa PressJose Ignacio Unanue

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha avalado la decisión del Gobierno vasco de conceder el régimen de semilibertad al que fuera jefe de la organización terrorista ETA Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki', aunque ha exigido que pida perdón a las víctimas causadas en Francia en cumplimiento de la normativa.

A través de una nota de prensa, el Ministerio Fiscal ha explicado que ha presentado alegaciones ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria sobre la aplicación del artículo 100.2 de Reglamento Penitenciario a 'Txeroki', que salió por primera vez de la cárcel de Martutene el pasado 9 de febrero.

La Fiscalía, en concreto, ha recordado que, "en la ejecución de condenas por terrorismo, la normativa española exige que el penado reconozca el daño causado, muestre signos inequívocos de arrepentimiento, se desvincule de la organización terrorista, repare material o simbólicamente a las víctimas, y, en la práctica, solicite perdón a las víctimas como manifestación esencial del abandono de la actividad delictiva".

El Ministerio Público considera "procedente la aplicación del principio de flexibilidad, en atención a la evolución del interno y al programa individualizado de tratamiento consistente en permitir las salidas de lunes a viernes para realizar labores de voluntariado".

VARIAS CONDENAS EN FRANCIA

Con todo, incide en que "debe ponerse en conocimiento del interno lo manifestado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en cuanto a la necesidad de perdón a las víctimas causadas en Francia" como consecuencia de la "acumulación de condenas" en el país galo.

"Respecto de la actividad laboral, procede solicitar información complementaria a fin de aclarar en qué medida el trabajo en semilibertad en este caso concreto tiene un contenido tratamental (y no solo productivo) y cómo ese contenido se integra en el programa", añade el Ministerio Fiscal.

'Txeroki', según la Fiscalía, "viene participando en el programa de talleres de Justicia restaurativa auspiciado por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas sociales del Gobierno vasco enmarcado en el proyecto 'Estrategia de Justicia restaurativa en Euskadi'".

"En estos talleres que se han venido desarrollando desde el 15 de octubre del 2024 ha participado en la totalidad de las sesiones de preparación y en todos los círculos restaurativos que han incluido contacto directo con víctimas y familiares de asesinados por la banda terrorista ETA. Se certifica su compromiso serio, riguroso e irrevocable de apoyar a las víctimas de terrorismo en sus procesos de sanación y reparación emocional potenciando la explicación frente a la justificación", concluye la nota.