El Gobierno levanta el secreto a más de 150 archivos del 23-F pero descarta ir más lejos

La desclasificación de los documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 aprobada este martes es, según aseguró el Gobierno, total. No dejará fuera nada de lo que pueda estar en sus manos. De acuerdo con la ministra portavoz, Elma Saiz, se trata de en torno a 153 «unidades documentales» que a partir de este miércoles (sin una hora clara) se podrán consultar en la web de la Moncloa y entre las que pueden incluirse imágenes pero no, según avanzó, archivos sonoros. Lo que no aclaró es si los papeles que ahora se dan a conocer revelarán algo nuevo sobre el papel del rey Juan Carlos I aquella tarde. «Yo —se escudó— no los he visto».

La versión oficial consagró al hoy rey emérito como el artífice del fracaso de la asonada militar, pero algunos historiadores consideran que hay dudas sobre si no esperó a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos antes de posicionarse. Esas sospechas parten del tiempo que tardó en lanzar su mensaje televisado, pasada la una de la madrugada, casi siete horas después de la toma del Congreso; del hecho de que los mandos militares golpistas llamaban a Zarzuela buscando su respaldo, y de su relación de cercanía con Alfonso Armada, el cerebro del golpe, que había sido su preceptor.

Fuentes gubernamentales adujeron este martes que ni siquiera el jefe del Ejecutivo conoce el contenido de los documentos que saldrán a la luz y que han estado hasta ahora guardados por los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores. También aclararon que el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, y que este miércoles a primera hora publicará el BOE, no contiene un listado concreto, sino una declaración general para asegurar que, si en el futuro apareciera algún archivo inédito relacionado con el suceso que puso en jaque la joven democracia española hace 45 años, se considere automáticamente desclasificado.

En todo caso, en el Gobierno insisten en que la Casa del Rey fue previamente informada de una decisión histórica con la que, según Saiz, el Ejecutivo aspira a combatir "los bulos", especialmente los de la ultraderecha: "Con esta desclasificación impedimos que se siga desinformando a jóvenes que piensan que con Franco se vivía mejor y cantan el 'Cara al sol' en los colegios", dijo. "Para el franquismo todo era secreto por defecto y hasta que no se decida lo contrario", reprochó. "Esperamos ahora que decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en norma".

La paradoja, y lo que advierten los propios socios parlamentarios del Gobierno, es que el que esta desclasificación no sea una "excepción" depende exclusivamente de la voluntad del propio Ejecutivo. El PNV lleva años demandando una nueva ley de secretos oficiales que sustituya a la vigente, que data de 1968. De hecho, tiene una propuesta registrada en el Congreso desde 2024.

Discrepancia con los plazos

El año pasado, el Gobierno redactó su propio proyecto, que contempla la desclasificación automática pasados los 45 años (los nacionalistas vascos la fijan en 25 con excepciones), pero ese texto permanece varado en la Cámara baja por varias razones: por un lado, porque el PP, el otro partido de Estado, es reacio a pactar nada con el PSOE y, por otro, porque los aliados del Ejecutivo (en su mayoría nacionalistas e independentistas) no comparten los límites que marca el texto elaborado bajo la batuta del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

Por ese motivo, los socios del Gobierno reclaman ahora que, sin esperar a la aprobación de una nueva ley, se levante también el velo sobre otros acontecimientos de la historia reciente de España. Los nacionalistas vascos reclaman en concreto que se desclasifique la información relativa al fallecimiento de Mikel Zabalza, que apareció muerto y maniatado en el Bidasoa en diciembre de 1985, veinte días después de ser detenido por la Guardia Civil; de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, o los sucesos de los Sanfermines de 1978. Pero el Ejecutivo no se muestra por la labor.

"Hemos llegado hasta donde podíamos llegar, hemos impulsado una ley de información clasificada cumpliendo con su trabajo en aras de la transparencia. Así que -esgrimió Saiz- viendo la acogida que ha tenido esta noticia, apelo a los grupos políticos para que esa ley sea una realidad". Según dio a entender, esa será la única manera de acabar con lo que ella misma describió como una "anomalía democrática" que en estos años ha llevado a que, mientras en España permanecían ocultos, Alemania o Estados Unidos hayan desclasificado ya documentos sobre el 23-F.

En la Moncloa, con todo, rebajan las expectativas sobre lo que pueda aflorar en la documentación que se libera este miércoles. También algunos historiadores avisan de que es más que probable que muchos de los documentos que se generaron el día de la intentona golpista ni siquiera existan ya porque o se destruyeron o no se guardaron, entre otras cosas, porque los responsables de su custodia no eran precisamente demócratas convencidos.

El Ejecutivo aclara además que lo que en ningún caso depende de su actuación es el acceso al sumario judicial custodiado en el depósito acorazado del Tribunal Supremo, porque aunque son pocas las personas que han podido trabajar con él, no era información clasificada. Con motivo del 40 aniversario, en 2021, se permitió a algunos medios acceder a esos legajos y grabaciones. Pero, durante décadas, historiadores e investigadores han denunciado que existen 60 volúmenes ocultos en los sótanos del alto tribunal.