Consulta aquí los documentos desclasificados del 23-F: accede al archivo histórico del golpe de Estado

Tras décadas de hermetismo y una larga espera para historiadores y ciudadanos, la página web de La Moncloa ha habilitado hoy el acceso público a los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Esta apertura informativa cumple con el compromiso anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidiendo con el 45º aniversario de la asonada militar liderada por el teniente coronel Antonio Tejero. La medida, que se ha hecho efectiva tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, supone un hito en la transparencia democrática de España al liberar materiales que hasta ahora permanecían bajo la categoría de "alto secreto".

Esta desclasificación masiva se enmarca en la filosofía de la nueva Ley de Información Clasificada, que busca sustituir la normativa de la época franquista por un sistema de plazos automáticos. Al cumplirse 45 años del suceso, el Ejecutivo ha optado por una apertura total que busca restar argumentos a quienes mantienen teorías alternativas o "bulos" sobre lo ocurrido. La documentación ahora disponible incluye comunicaciones clave de la Casa Real y de la Presidencia del Gobierno, permitiendo a cualquier interesado contrastar los hechos que consolidaron la democracia española frente a la amenaza golpista.