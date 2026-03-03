Al menos cuatro muertos y dos desaparecidos al romperse una pasarela costera de Santander.

Publicado por EFE Santander Creado: Actualizado:

Al menos cuatro personas han fallecido y dos continúan desaparecidas tras caerse al mar, entre acantilados, de una de las pasarelas peatonales de madera que hay en la zona del Bocal, en Santander, que se ha roto este martes, mientras que otra persona ha sido rescatada con vida.

Todos son adultos jóvenes que pasaban por esa pasarela, situada en la zona conocida como Punta Cortada, sobre las 16:50 horas, cuando la estructura de madera, que forma parte de la senda peatonal por la costa cántabra, se rompió por causas que se desconocen.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno y de la Guardia Civil, los agentes que llegaron a la zona fueron informados que dos personas estaban en el mar boca-abajo a 25 metros de tierra y otras cinco estaban desaparecidas.

El operativo de rescate pudo constatar que las dos personas localizadas en el mar y otra más habían fallecido, y después fue localizada una cuarta, también sin vida.

Siguen desaparecidas dos personas, mientras que la séptima víctima de este siniestro ha sido rescatada con vida.

En la zona trabajan la Salvamar Deneb de Salvamento Marítimo y su helicóptero Helimer, embarcaciones y unidades de la Guardia Civil de Cantabria y Bizkaia, Cruz Roja y el helicóptero del 112 del Gobierno de Cantabria. EFE

