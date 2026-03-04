Sanidad reforzará las medidas del examen MIR para "prevenir o reducir al máximo" la probabilidad de fraude

24/01/2026 La ministra de Sanidad atiende a los medios de comunicación con motivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, en el exterior del Ministerio de Sanidad, a 24 de enero de 2026, en Madrid (España). Según datos del Ministerio de Sanidad este año concurren a las pruebas 35.503 personas aspirantes a una de las 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada. El examen MIR (Médico Interno Residente) es una prueba de carácter anual que deben realizar los médicos que desean acceder a una plaza de formación especializada dentro del Sistema Nacional de Salud en España. La convocatoria está abierta a personas que hayan finalizado sus estudios de Medicina, tanto en universidades españolas como extranjeras, y constituye el requisito necesario para iniciar la formación como médico especialista en una disciplina concreta. SALUD Jesús Hellín - Europa PressJESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19

El Ministerio de Sanidad ha destacado que se está trabajando en reforzar las disposiciones sobre los dispositivos prohibidos durante las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), con el objetivo de "ser aún más estrictos" en futuras convocatorias y conseguir "prevenir o, al menos, reducir al máximo la probabilidad de fraude".

Según ha detallado Sanidad, la ampliación de estas medidas quedará contemplada expresamente en la correspondiente convocatoria, a fin de dotarlas del oportuno rango normativo.

En la orden ministerial de la convocatoria de este año, ha apuntado que ya se ha especificado y ampliado la definición de dispositivos no permitidos, incluyendo dispositivos electrónicos inteligentes como gafas o relojes.

"No estará permitido el uso de teléfonos móviles dentro del aula de examen, ni de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación (dispositivos electrónicos inteligentes, como gafas, relojes, etc.). Desde el llamamiento hasta la finalización de la recogida de las hojas de respuestas, estos dispositivos deberán estar apagados", reza la orden.

Asimismo, Sanidad ha hecho hincapié en que el personal de apoyo de cada aula se encarga de garantizar que ningún aspirante copie durante el examen ni haga uso de dispositivos tecnológicos de consulta.

Por otra parte, el Ministerio ha asegurado que "no consta ninguna incidencia" en el acta del aula de la aspirante que, a la espera de las notas definitivas, ha obtenido el número 1 en el MIR.

"Más allá del caso de Santiago de Compostela, del que ya se ha informado, únicamente se detectó, hace dos convocatorias, a un aspirante con apuntes en papel. En aquel caso, su examen no fue corregido", ha añadido.