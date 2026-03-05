Feijóo responde al No a la guerra con otras cuatro palabras: 'Como siempre Sánchez miente"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo durante el acto por el Día del Afiliado de Aragón, este sábado en Zaragoza.EFE/ Javier Belver

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "la ética del engaño en versión internacional", y ha respondido a su 'No a la guerra' con otras cuatro palabras: "Como siempre, Sánchez miente".

En una jornada del PP con motivo del Día de la Mujer celebrado en el Congreso, Feijóo ha dicho que Sánchez ha mentido a la OTAN, a la UE y a los españoles y ha mentido tanto que ya "no le cuela nada" y, según ha subrayado, ha perdido su credibilidad en Europa.

Ha afirmado que a Sánchez le pasa fuera de España "lo que le pasa dentro", que "nadie se lo toma en serio, porque no es serio" y "ha mentido a todo el mundo".

Feijóo ha apuntado a que, entre otras cosas, Sánchez critica al presidente estadounidense, Donald Trump, en público, el mismo día que se "acerca" a su embajador en privado, abundando en un vídeo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que según el Gobierno es una "manipulación interesada".

"Dice no a la guerra al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra, en lógico cumplimiento con los compromisos de la OTAN y, lo que es el colmo, polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado", ha apuntado el líder popular.

El PP ha difundido en redes sociales un vídeo de cuatro segundos de los momentos previos a la reunión que la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de EE.UU, Benjamin León, mantuvieron el miércoles en el que, según asegura ese partido, la ministra dice al embajador que ella está "con Trump".

Según Feijóo, Sánchez "pretende dar lecciones de paz" cuando "envió detonadores y explosivos a Irán" y dice que niega la cooperación militar contra Irán en marzo de 2026 "pero la permitió en junio de 2025".

"Dice que rechaza el uso de las bases americanas y a las pocas horas despegan aviones de Rota hacia Oriente Medio", ha agregado.

A su vez, el líder del PP ha subrayado que no le reconoce a Sánchez "ninguna superioridad moral para hablar de paz, de derecho internacional y mucho menos de patriotismo".

Y ha apuntado que "para tener autoridad moral, hay que tener moral y no un entorno lleno de corrupción, igual que para predicar la paz no se puede construir un muro entre españoles", al tiempo que ha criticado su "oportunismo" por "manosear la política exterior con fines personales".

"Para hablar de derecho internacional, antes hay que respetar el derecho nacional y los derechos humanos, y para venderse como patriota conviene no pactar el Gobierno con quienes buscan la destrucción de tu país", ha zanjado.