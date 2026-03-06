El PP propone citar con un edicto a 'Julito' Martínez en la comisión del Senado

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado hoy que su partido propondrá que se cite mediante edicto al empresario 'Julito' Martínez Martínez a la comisión de investigación del caso Koldo para «dejar de jugar al gato y al ratón", ya que el Ministerio del Interior les ha comunicado que no lo ha podido localizar. "A este amigo y pagador de Zapatero lo citaremos a través de un edicto y si no comparece se le acumulará un delito más a su marcador, esto es lo que estamos viviendo en la política nacional", ha dicho la senadora abulense en declaraciones a los medios en un acto en Salamanca. Según García, el Ministerio del Interior ha trasladado al Senado que ha sido incapaz de localizar a Martínez, por lo que se tiene que suspender su comparecencia prevista para el próximo día 9 de marzo en la que estaba llamado a explicar lo que sabe sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La del 9 de marzo es la segunda comparecencia frustrada de Martínez, ya que se le había citado anteriormente pero también se tuvo que cancelar porque «Interior se negó a localizarlo con la excusa de que hay muchos Julios Martínez Martínez en España", ha indicado la senadora. García ha afirmado que Zapatero hizo un «negocio redondo» gracias al rescate de Plus Ultra, porque «medio millón fue a la empresa de su amigo (Martínez) y su amigo le facturó la misma cantidad a él por asesorías fantasmas». "Casi 3.000 euros por folio de asesoría.