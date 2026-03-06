Feijóo retoma su agenda de campaña en Castilla y León y ofrecerá un mitin este viernes en La Bañeza

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP para la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.Marta Fernández - Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, retomará este viernes su agenda de campaña en Castilla y León con motivo de las elecciones del próximo 15 de marzo y ofrecerá un mitin en La Bañeza (León), según ha informado la formación.

En este acto, que comenzará a las 19.00 horas en el Teatro Municipal de la localidad, también intervendrán el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y la candidata por León, María José Álvarez Casais. Se prevé que el próximo domingo vuelva a recalar en esta comunidad.

Feijóo arrancó la campaña el viernes pasado en la provincia de Salamanca, con visitas a los municipios de Vitigudino y La Fuente de San Esteban, y después un mitin en Ciudad Rodrigo. Ya el sábado continuó la ruta por Ávila, donde participó en un acto del partido junto a su candidato a la reelección en la Junta de CyL, Alfonso Fernández Mañueco.

Está previsto que Feijóo visite estos todas las provincias de Castilla y León, con una "presencia intensa" en el territorio que supondrá alrededor de una decena de actos de campaña. El cierre tendrá lugar el viernes 13 de marzo en Valladolid y ahí también coincidirá con Mañueco.

Aparte de los mítines, Feijóo ha programado visitas sectoriales y paseos por la calle para "escuchar" a la gente y dejar claro que el Partido Popular es la única alternativa a Pedro Sánchez, según fuentes de la formación.

El PP aspira a ganar de nuevo las elecciones autonómicas en CyL, donde llevan gobernando de forma ininterrumpida casi 40 años. En las elecciones de 2022, logró 31 escaños (31,43%), un resultado alejado de la mayoría absoluta en la región --situado en 41 escaños--, lo que le obligó a pactar con Vox. La formación de Santiago Abascal fue la triunfadora de esos comicios al pasar de 1 a 13 escaños en las Cortes de Castilla y León, consolidándose como tercera fuerza por detrás del PSOE.

Mañueco, que concurre por tercera vez a la Presidencia de Castilla y León, ha asegurado que aspira a ganar de nuevo y a subir en votos y en escaños. "Yo quiero ganar y quiero obtener el mejor resultado y conseguir el mayor apoyo y la mayor confianza. Mi aspiración es esa, conseguir la mayor confianza de las personas de nuestra tierra", dijo hace dos semanas en una entrevista con Europa Press.