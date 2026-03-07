Procesan al exjefe de la UDEF que tenía 20 millones del narco en la pared

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El inspector jefe de la Policía Nacional Óscar Sánchez, quien fuera jefe de la UDEF y a quien le encontraron 20 millones de euros emparedados en su casa procedentes presuntamente del narcotráfico, fue procesado este viernes por el juez que instruye su causa en la Audiencia Nacional. Tanto el agente, en prisión preventiva desde noviembre de 2024, como otras ocho personas entre personas físicas y jurídicas (empresas), están acusadas formalmente de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos. El instructor Francisco de Jorge propuso a la Sala de lo Penal el enjuiciamiento de los imputados una vez ha dado por concluida la investigación de esta pieza principal de la causa. Lo hace después de que la defensa del inspector jefe recurriera la instrucción por estar viciada de origen (considera que las escuchas policiales vulneraron la legalidad) y antes de que el propio Óscar Sánchez esté citado este lunes para prestar declaración de forma voluntaria.

Blanqueo de capitales

En un auto, el magistrado procesa también pero solo por un delito de blanqueo de capitales a la mujer del principal acusado, la policía Noelia Ruiz, a su cuñada y hermana de ésta Yolanda Ruiz, a Javier Martín y a cinco mercantiles: Incazam Gestión, Lorpocar, López Innova Publicity, Pumba Gestión y Trapani Export. De Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción número uno, se apoya en los indicios recabados de las conversaciones telefónicas interceptadas, las vigilancias efectuadas y los informes policiales elaborados a raíz de la documentación y dispositivos informáticos incautados en los registros practicados en el marco de esta investigación, marcada por la ingente cantidad de dinero hallado en el chalet del inspector y su mujer. En la casa, los agentes de Asuntos Internos y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) encontraron 18,9 millones de euros repartidos entre las columnas, cajas de zapatos, macetas, bolsos o, incluso, en la caseta del perro.