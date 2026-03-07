Sánchez acusa a Feijóo y Abascal de apoyar una guerra que va a perjudicar a los españoles

Imagen de archivo (26/02/2026) del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i),y el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez en Burgos. EFE/Santi Otero.

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, de apoyar una guerra, la de Estados Unidos e Israel contra Irán, que va a perjudicar a los españoles al "encarecer su día a día".

En un acto de la campaña socialista en las elecciones autonómicas de Castilla y León, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, Sánchez ha dicho de Feijóo y Abascal que "son unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás".