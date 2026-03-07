Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular: "Rebajaremos los impuestos de la renta a la gente joven"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha abordado la problemática de la emancipación de la gente joven española a día de hoy.

En una entrevista concedida a Diario de León, que saldrá publicada este domingo, el político opina sobre la vivienda, el mundo rural, la inmigración o las coaliciones políticas de cara a las próximas elecciones, y propone medidas y soluciones.