Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular: "Rebajaremos los impuestos de la renta a la gente joven"
El político aborda la problemática de la emancipación de la población joven española y propone un paquete de medidas fiscales en una entrevista para Diario de León que saldrá publicada este domingo
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha abordado la problemática de la emancipación de la gente joven española a día de hoy.
En una entrevista concedida a Diario de León, que saldrá publicada este domingo, el político opina sobre la vivienda, el mundo rural, la inmigración o las coaliciones políticas de cara a las próximas elecciones, y propone medidas y soluciones.