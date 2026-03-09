Sánchez quiere impulsar la creación de un ejército común en la UE paralelo a la Otan

La ministra de Igualdad, Ana Redondo; el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez; y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Audiencia de Soria en un mitin.Miriam Chacón

Publicado por Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno español ha expresado en público y también en privado, en foros de poder militar, su apoyo a la propuesta de impulsar una estructura militar conjunta en la Unión Europea. Se trata de un respaldo efectivo del Ejecutivo en tanto en cuanto la guerra en el patio trasero de Ucrania, en su cuarto año ya, y la reciente explosión del conflicto en Oriente Medio con el asesinato del ayatolá iraní Alí Jameneí, en una operación unilateral de Estados Unidos e Israel, apremia a los socios a unir fuerzas más allá del escudo protector de la Otan.

La creación de un ejército comunitario es un debate que reaparece cíclicamente en la historia de la integración europea, casi siempre asociado a momentos de crisis, de inestabilidad internacional o de repliegue del aliado estadounidense. No es una idea nueva, pues forma parte del corazón político del proyecto desde sus orígenes. En 1956 los seis estados fundadores intentaron dar vida a la Comunidad Europea de la Defensa, pero la iniciativa fracasó cuando la Asamblea Nacional Francesa —partidaria de la soberanía estratégica gracias a su disuasión nuclear— se negó a ratificar el acuerdo.

Las profundas dudas entre los 27 sobre el tipo de ejército que se busca constituir, el alcance de esa estructura y la distribución del liderazgo son asuntos habituales en este debate. Las preguntas clave incluyen si se trataría de una fuerza militar exclusiva para los países de la UE o si abarcaría también a Reino Unido y Noruega. La posición de los Estados neutrales complica aún más la posibilidad de alcanzar un consenso, pero las réplicas de la guerra en Irán en el Mediterráneo oriental han elevado sobremanera la preocupación de los socios y ha ganado varios enteros la idea de impulsar una estructura militar compartida. El dron iraní tipo Shahed que en la madrugada del pasado lunes alcanzó la base de la Fuerza Aérea británica en Chipre, sin causar heridos, provocó la reacción inmediata de Francia y Grecia. Enviaron una fuerza aeronaval de carácter defensivo con el portaaviones Charles de Gaulle a la cabeza. Un despliegue de vigilancia y protección al que se sumó España el jueves con la compañía de la fragata Cristóbal Colón, el buque más avanzado tecnológicamente de la Armada.

En plena disputa con la administración estadounidense por la negativa para el uso de las bases de Rota y Morón en la operación Furia Épica en Irán, el departamento que dirige Margarita Robles justificó este envío en su compromiso «con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental", ya que Chipre no pertenece a la Otan. Un anuncio que se produjo un día después de que Ejecutivo desmintiera «tajantemente» que haya acordado cooperar con EE UU, como sostenía la Casa Blanca, y de que el presidente Pedro Sánchez recuperara el «no a la guerra» y exigiera activar la diplomacia en defensa del derecho internacional.

Cuatro modelos en estudio

Para la creación de una estructura militar en la UE, que España secunda y no le importaría liderar, se estudian cuatro modelos, según coinciden las fuentes ministeriales consultadas. El primero consiste en un ejército único con funcionamiento intergubernamental, donde los gobiernos mantendrían significativas cuotas de control, aun fusionando sus fuerzas armadas. El segundo es un ejército integrado bajo la dirección de las instituciones europeas, lo cual requeriría una cesión de soberanía de parte de los socios. La tercera opción contempla un sistema no único y de naturaleza también intergubernamental, similar a los 'battlegroups' (batallones de respuesta rápida) ya existentes en la UE, en los cuales los países voluntariamente aportan tropas y recursos para misiones específicas de rescate, auxilio o vigilancia. Aunque estos grupos de hasta 5.000 efectivos están plenamente operativos desde 2025 y podrían intervenir en cuestión de días, aún no han funcionado en crisis reales como Ucrania o Groenlandia. La última posibilidad plantea un ejército no único pero bajo mando plenamente europeo. Este modelo demandaría la creación de nuevas fuerzas desde cero y estaría igualmente bajo las instituciones comunitarias.

El asunto más sensible para la Unión, en todo caso, es el debate sobre la preservación de la soberanía de los Estados y la preferencia por la protección ofrecida por la Otan, aunque su valor estratégico ha comenzado a ser reevaluado ante las declaraciones recientes de Donald Trump y la reconocida sumisión del secretario general de la organización atlántica, Mark Rutte.

El 27 de enero pasado tuvo lugar un episodio que sirvió de aldabonazo. Durante un Comité de Asuntos Exteriores y de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, Rutte cuestionó la posibilidad de que la UE pueda defenderse por sí misma, ya que supondría una duplicación de capacidades con la OTAN. «Si alguien cree que la UE puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando", afirmó. Unas palabras que no pasaron desapercibidas en varias capitales comunitarias. «El hecho de que los europeos tengamos nuestro futuro en nuestras manos se impone, también desde una perspectiva de seguridad", respondió el ministro José Manuel Albares en la radio pública francesa.

El jefe de la diplomacia española recordó que la solución no pasa por convertir a la UE en una potencia agresiva, sino en garantizar que la capacidad de disuasión y defensa esté bajo control europeo: el ejemplo más reciente es la campaña de la fuerza aeronaval en Chipre. Del mismo modo, Albares defendió abiertamente la viabilidad de un ejército europeo. «Claro que es posible. La UE dispone de medios, capacidades industriales y experiencia operativa suficientes para avanzar en esa dirección", sostuvo. Una postura que fue respaldada por su homólogo francés Jean-Noël Barrot: «Los europeos pueden y deben hacerse cargo de su seguridad. Incluso Estados Unidos está de acuerdo. Es el pilar europeo de la OTAN». En respuesta también a Rutte, Barrot exhibió esa visión extendida en el patio comunitario según la cual el fortalecimiento de las capacidades de defensa de la UE no es incompatible con el escudo protector de la Alianza Atlántica. Una posición también compartida por el Gobierno español.