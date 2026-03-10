Podemos se une al PP y exige que se vote la misión de Chipre y además el cierre de las bases y un referéndum de la Otan

Publicado por Miguel Ángel Alfonso | Madrid Creado: Actualizado:

Podemos volvió ayer a desmarcarse del PSOE y de Sumar en el plano internacional y llevó un paso más lejos su rechazo al envío a Chipre de la fragata ‘Cristóbal Colón’. Mientras los partidos que integran la plataforma fundada por Yolanda Díaz no ven «ningún problema» en una misión que el PSOE define como «defensa colectiva» de la UE, los morados se suman al PP y exigen ahora a Pedro Sánchez que someta al voto del Congreso cualquier maniobra o acción militar en el extranjero, como recoge la Ley Orgánica de la Defensa Nacional en su artículo 17.

En rueda de prensa en la sede del partido, el portavoz de la formación, Pablo Fernández, insistió en que Podemos está "totalmente en contra" del despliegue de tropas españolas en los teatros de operaciones donde se desarrolla el conflicto y llamó a evitar cualquier tipo de implicación del Ejército "para atacar a nadie ni para defender bases de la OTAN en el Mediterráneo".

Todo pese a que el Gobierno y las formaciones que los sostienen, como PSOE o Sumar, justifican el envío de este buque, que ejerce labores de escolta al portaaviones francés 'Charles de Gaulle', también rumbo al Mediterráneo oriental -ambos llegarán hoy a la zona-, como un acto de protección, y no de ataque, de un socio de la Unión Europea.

El partido que dirige Ione Belarra ya se mostró muy crítico con el presidente el pasado enero, cuando, en un acto con los embajadores españoles acreditados en el extranjero, propuso el envío de "tropas de paz" a Ucrania cuando se produjera un alto el fuego que, ya entonces, se preveía lejano. "Para enviar tropas a Ucrania tendrán que recurrir a los votos de la derecha", zanjó entonces la exministra de Derechos Sociales. El presidente llegó a convocar en aquella ocasión incluso a los representantes de todos los grupos políticos con representación en el parlamento para iniciar una ronda de contactos el próximo lunes, empezando con un encuentro con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fechado en principio para el 19 de enero. Sin embargo, el accidente ferroviario en Adamuz que dejó 46 muertos el día anterior, frustró este intercambio de información que, a día de hoy, no se ha retomado aún.

Podemos no solo pide al Gobierno someter este tipo de operaciones militares al control de la Cámara baja, también registrarán mediante una proposición de ley que incluye el cierre de las bases norteamericanas de Rota y Morón de la Frontera (cuyo veto por parte de Moncloa para que sirvieran de repostaje a los aviones estadounidense en el ataque a Irán desencadenó el último conflicto diplomático con Donald Trump), un referéndum sobre la salida de la OTAN, bajar un 40% el precio de los alquileres, una moratoria antidesahucios para familias vulnerables de al menos un año, "expropiar viviendas de fondos buitre", un cheque energético de 300 euros para las familias con ingresos inferiores al salario mínimo, la recuperación del mecanismo de excepción ibérica para topar el precio del gas, limitar los márgenes de beneficio empresarial de grandes superficies de alimentación, crear un supermercado público y transporte público gratuito, entre otras.

"Fórmulas mágicas"

En Movimiento Sumar, en esta ocasión, prefieren no ir al choque con sus antiguos aliados en un momento en el que las conversaciones para la reunificación de las izquierdas se producen de forma discreta. Su líder, Lara Hernández, se mostró, de hecho, partidaria de esta reclamación de Podemos de votar en el Congreso cualquier actuación militar al desgranar que la Cámara baja es la sede de la soberanía nacional y "de alguna manera, tiene todo que someterse a su consideración".

No obstante, y sobre la actitud del partido de Belarra, criticó que ahora no es el momento del "pensamiento mágico" o "fórmulas que se puedan resumir en lemas o consignas que vayan en una pancarta". "Entendemos que estamos en una situación verdaderamente delicada, de máxima convulsión internacional (...). Hay que medir cada paso, cada declaración y sobre todo actuar bajo los intereses de la ciudadanía", zanjó Hernández.

A diferencia de otros roces por cuestiones internacionales a lo largo de la legislatura, en esta ocasión las distintas organizaciones que componen la bancada magenta valoran la "comunicación fluida" con el PSOE desde el comienzo del conflicto en Irán. Incluso Izquierda Unida, coalición nacida hace casi 40 años al calor del rechazo a la integración de España en la OTAN, no es contraria al envío de la fragata. "Lo que no puede hacer es ir a defender a las bases norteamericanas de las que están provocando la guerra", zanjan fuentes del partido.