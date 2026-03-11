Sánchez recuerda a las víctimas del 11-M y llama a "combatir el odio" para honrar su memoria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cumbre contra el odio, en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid.EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado este miércoles a las 193 víctimas de los atentados perpetrados el 11 de marzo de 2004, cuando se cumplen 22 años, y ha subrayado que no hay mejor manera de honrar su memoria que "combatir el odio".

Así lo ha indicado Sánchez durante la inauguración de la primera Cumbre Internacional contra el Odio para analizar los efectos del discurso de odio y la polarización, que se celebra en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid.

"Quisiera comenzar evidentemente esta intervención con un recuerdo a las 193 víctimas que nos fueron arrebatadas, sus vidas, hace exactamente 22 años en el peor atentado terrorista de la historia de España", ha señalado el presidente del Ejecutivo.

Además, ha añadido que "no hay mejor manera de honrar su memoria" que estar este miércoles en este foro "combatiendo la semilla de la enfermedad que los mató, combatiendo el odio".