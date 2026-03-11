Puente se reúne con las patronales para abordar la subida del precio de los combustibles
Fuentes de Transportes aseguran que el ministerio afronta esta cita con la voluntad de escuchar al sector
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reúne este miércoles con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) con la intención de abordar los problemas surgidos con el transporte a consecuencia de la guerra de Irán.
Fuentes de Transportes aseguran que el ministerio afronta esta cita con la voluntad de escuchar al sector y que en ella también está presente el secretario de Estado, José Antonio Santano.
El CNTC agrupa a las principales patronales del transporte por carretera, entre las que se encuentran Confebus, Ceav, Fedetaxi, CETM, Astic, Fenadismer o Gasnam.
Estas patronales han reclamado desde el inicio del conflicto bélico en Irán al Gobierno medidas para paliar el incremento del coste de los combustibles, como una reducción del IVA o del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH).
Según el boletín sobre el petróleo de la Unión Europea publicado este miércoles, que recoge datos hasta el 9 de marzo, el precio del gasóleo ha aumentado un 14,16 % en la última semana consecuencia de la inestabilidad por la guerra de Irán y se ha situado en 1,645 euros el litro, su coste más elevado desde octubre de 2023.