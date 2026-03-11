Puente se reúne con las patronales para abordar la subida del precio de los combustibles

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reúne este miércoles con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) con la intención de abordar los problemas surgidos con el transporte a consecuencia de la guerra de Irán.

Fuentes de Transportes aseguran que el ministerio afronta esta cita con la voluntad de escuchar al sector y que en ella también está presente el secretario de Estado, José Antonio Santano.

El CNTC agrupa a las principales patronales del transporte por carretera, entre las que se encuentran Confebus, Ceav, Fedetaxi, CETM, Astic, Fenadismer o Gasnam.

Estas patronales han reclamado desde el inicio del conflicto bélico en Irán al Gobierno medidas para paliar el incremento del coste de los combustibles, como una reducción del IVA o del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH).

Según el boletín sobre el petróleo de la Unión Europea publicado este miércoles, que recoge datos hasta el 9 de marzo, el precio del gasóleo ha aumentado un 14,16 % en la última semana consecuencia de la inestabilidad por la guerra de Irán y se ha situado en 1,645 euros el litro, su coste más elevado desde octubre de 2023.