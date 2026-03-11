Feijóo ataca a Sánchez por su inacción en vivienda al dispararse su precio: "Los jóvenes están desesperados y es normal"

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este miércoles contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por su inacción en materia de vivienda, después de que el precio de la vivienda libre se haya disparado un 12,7% en 2025, su mayor alza en 18 años.

"Los jóvenes están desesperados y es normal", ha asegurado Feijóo, haciéndose eco de los datos del Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el pasado viernes.

En concreto, el precio de la vivienda libre se disparó una media del 12,7% el año pasado, 4,3 puntos más de lo que aumentó en 2024 y su mayor repunte desde 2007, cuando subió un 9,8%. Con la subida de 2025, el precio de la vivienda libre encadena 12 años consecutivos de incrementos. El de 2025 ha sido el más alto de la serie, que se inicia en 2007, y ha más que triplicado, por ejemplo, el experimentado en 2023, que fue del 4%.

ACUSA A SÁNCHEZ DE ANUNCIAR VIVIENDAS QUE "NUNCA SE CONSTRUYEN"

El presidente del PP ha señalado que esa subida del precio de la vivienda es resultado de la política del Gobierno de Pedro Sánchez y ha resaltado que si llega al Palacio de la Moncloa impulsará una política diferente.

"Un presidente que anuncia millones de viviendas que nunca se construyen y leyes ideológicas que consiguen el efecto exactamente contrario", ha asegurado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

El jefe de la oposición ha indicado que "hace falta un cambio para hacer posible que se construyan un millón de viviendas" en España. "Lo haremos", ha prometido.

LOS COMPROMISOS DE FEIJÓO

El pasado 12 de enero, en la reunión del comité de dirección del PP en Barcelona, Feijóo marcó la vivienda como "desafío prioritario" y anunció una batería de 15 medidas de choque para cubrir el déficit del millón de casas que necesitan los españoles.

Además, avanzó que en su Gobierno el modelo de financiación estará relacionado con la política de vivienda, dando más recursos a comunidades y ayuntamientos que construyan casas. "Hay que incentivar al máximo a todas las administraciones para que agilicen trámites, pongan suelo y ayuden a que haya las casas que los españoles necesitan", afirmó entonces, tras acusar a Sánchez de haber convertido la vivienda "en un lujo".