Un ex alto cargo de Ayuso, citado a declarar como investigado por el caso residencias

Un ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el exresponsable de Coordinación Sanitaria, Javier Martínez Peromingo, está citado a declarar como investigado este jueves en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getafe, plaza número 3, por el caso residencias.

Martínez Peromingo, al que se considera el ideólogo de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos desde las residencias a los hospitales en la primera ola de la pandemia, está convocado a las 10:15 horas, según detalla en una nota de prensa la Asociación '7.291: Verdad y Justicia'.

También estaba llamado a declarar Pablo Busca, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (Summa 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias, aunque su comparecencia se ha retrasado y será por videollamada.

Igualmente estaba convocado para declarar este jueves a las 09:30 horas por videoconferencia el antecesor de Martínez Peromingo como responsable de Coordinación Sanitaria, Carlos Mur, pero en este caso su comparecencia ha sido pospuesta hasta el próximo 15 de abril.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getafe, plaza número 3, investiga el fallecimiento de Petra Gadea el 12 de abril de 2020 a los 88 años en la residencia Los Ángeles, situada en Getafe, por una infección por coronavirus, sin haber sido trasladada a un hospital y sin recibir cuidados paliativos ni medicación.

La hija de la fallecida, Mayte Rodríguez, se sumó el 10 de octubre de 2024 a la denuncia colectiva impulsada por más de un centenar de familias contra altos cargos del entonces Gobierno regional y los geriatras de veinticinco hospitales por un delito continuado de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.

La denunciante fue cuestionada en febrero de 2025 por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tras hablar en el programa de televisión "Lo de Évole" sobre la muerte de su madre en una residencia en la primera ola de la pandemia.