Detenidos, nueve años después, dos hermanos por desaparición de Francisca Cadenas tras hallazgo de restos óseos

La Guardia Civil ha detenido a los dos hermanos que estaban siendo investigados por la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad de Hornachos (Badajoz) en 2017 tras el hallazgo de restos óseos en el registro de su vivienda, según ha informado fuentes de la investigación

La Guardia Civil ha encontrado restos óseos, por el momento sin identificar, en el registro de esta vivienda propiedad de estos dos hermanos, situada en la misma calle en la que residía Francisca Cadenas y vive su familia.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Casi medio centenar de efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas la Especial de Rescate en Montaña y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, participan desde primera hora de esta mañana en el registro de este inmueble.

Poco antes de darse a conocer ese hallazgo, el abogado de los dos hermanos, José Duarte, había explicado a los medios que estaban siendo investigados por un presunto delito de homicidio, pero seguía sin tener información sobre en base a que habían pasado a tener la consideración de investigados.

Al llegar esta tarde a la localidad, el letrado ha advertido a los periodistas de que después de la declaración el lunes de uno de ellos y del registro de la vivienda durante toda la jornada de hoy sus defendidos seguían en libertad.

Duarte explicó que se había producido un receso en el registro para que los hermanos pudieran descansar, en el que él no ha podido estar presente porque tenía un juicio, aunque ha contado con la presencia de un letrado de la Administración de Justicia.

Los periodistas han podido comprobar cómo los hermanos salían de su domicilio poco antes de la cinco de la tarde cargados con varias mochilas y cómo abandonaban el lugar en un coche, aunque, al parecer habrían regresado de nuevo a su casa una hora después.

A preguntas de los periodistas sobre si la vivienda tenía un pozo que fue tapado durante una reforma de la casa, ha manifestado que desconoce ese extremo, pero que, si es así, los agentes tienen medios suficientes para acceder al lugar.

El letrado, que ha apuntado que desde el 2017 han sido investigadas otras personas, ha recalcado que el tratamiento que hay que dar ahora a sus defendidos es el de "inocentes".

Los hermanos, según su abogado, han pasado por tres estadios: "sorpresa", "intranquilidad" hasta que se tomó declaración a uno de ellos, e "indignación" porque en algunas redes sociales se les haya calificado de "asesinos".