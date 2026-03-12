Garriga avisa a Mañueco de que el lunes se tendrá que sentar con "un Vox más fuerte" y hacer un "ejercicio de humildad"

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha avisado hoy al presidente de Castilla y León y candidato del PP en las elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco, de que a partir del lunes tendrá que hacer un "ejercicio de humildad", porque cada vez son más electores quienes les apoyan.

Así lo ha afirmado en una entrevista en 'La mirada crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que los ciudadanos están "hartos" de ver a los políticos que prometen y luego hacen "lo contrario" y de ver "cómo una inmigración masiva está saturando los servicios públicos, comprometiendo la identidad y disparando la inseguridad".

Por eso, ha advertido a Mañueco que tras las elecciones autonómicas del próximo domingo, "tiene que saber que el próximo 16, es decir, el próximo lunes" seguramente "se tendrá que sentar con Vox, con un Vox más fuerte que hoy y por tanto tendrá que hacer un ejercicio de humildad, algo que parece que al Partido Popular le cuesta".

ASPIRAN A SER LA PRIMERA FUERZA

En este sentido y al respecto de las acusaciones que les ha lanzado el PP de que ejercen la moda de no gobernar, ha querido dejar claro que no solo quieren gobernar sino que además aspiran a ser "la primera fuerza a nivel nacional para cambiarlo absolutamente todo".

Dicho esto, ha reprochado al PP que no acepte en las negociaciones para formar gobierno en Aragón y Extremadura "lo que sí ha aceptado en Valencia". Esto, en su opinión, demuestra que el PP es un tipo de "confederación de partidos autonómicos frente a un proyecto nacional que representa Vox, que dice lo mismo en toda España".

Además, ha insistido en que Vox quiere desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa porque, según ha argumentado, se trata de un "partido corrupto hasta las cejas". Y también quieren "desalojar" las políticas del PSOE, muchas de las cuales, ha añadido, las mantuvo el PP con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

CONDENADO A HABLAR CON EL PP

En este sentido, ha admitido estar "condenado" a tener que hablar con el PP, pero cree que para poder pactar con los 'populares' es importante que asuman que se ha acabado la etapa del turnismo político entre el PP y el PSOE: "que aquella política del quitate tú, que me pongo yo para hacer absolutamente lo mismo los dos, ya se ha acabado, y lo vemos en los resultados de Aragón y de Extremadura".

Garriga ha insistido en que Vox tiene cada vez más apoyo en las urnas, más porcentaje de voto, más diputados, y eso es lo que ellos están poniendo en la mesa de negociación "con sentido común, conscientes de la proporcionalidad" que tienen pero con la intención de cambiar las políticas. "Ese es nuestro compromiso y nosotros no nos vamos a mover de ahí", ha remachado.

Así, ha explicado que están hablando con el PP "medida a medida, programa a programa", con el objetivo de demostrar que se puede proteger al campo, bajar impuestos, facilitar el acceso a la vivienda, mejorar la seguridad de las calles o combatir la inmigración masiva. Una serie de cosas que según el dirigente de Vox se "está demostrando que sí se puede cambiar" como dicen haber hecho en Valencia.