La Guardia Civil detiene a un hombre en Cantabria por el undécimo crimen machista en el año

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja.EFE/ Román G.Aguilera

Publicado por Candela Gordovil Santander Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido ayer en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años. La Unidad Orgánica de Policía Judicial del cuerpo está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género, que habría tenido lugar este sábado en el edificio conocido como Gorostegui, en la curva de Pedreña, y que sería el undécimo crimen machista desde que comenzó el año.

Efectivos de la Guardia Civil recibieron el sábado el aviso del hombre, que aseguró que «había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio». La autopsia realizada hoy indicó que el fallecimiento de la mujer era consecuencia de un hecho violento, por lo que los investigadores han procedido a la detención de su pareja como el presunto autor del crimen.

No constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el hombre detenido, de nacionalidad española, sí que tiene antecedentes previos por casos de violencia de género contra otras mujeres.