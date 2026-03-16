El temporal deja una ola de 13 metros en Mahón

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El temporal ha dejado en Menorca una alerta meteorológica por fuerte viento de hasta 120 kilómetros por hora y una ola de casi 13 metros en Mahón, en la bocana del puerto. Los efectivos municipales, queactivaron el Plan de Emergencias, tuvieron que intervenir para cerrar el acceso al puerto, por la caída de árboles, vallas, contenedores y señales al suelo o por el desprendimiento de planchas metálicas.

La actividad marítima sigue cancelada hasta este lunes, cuando se prevé que la Aemet levante, a medianoche, la alerta roja aún activa en la isla. Los puertos de Mahón y Ciutadella están cerrados y Baleària ha cancelado todas sus conexiones con Alcudia y Barcelona previstos a lo largo del día.

Se envió un mensaje masivo ES-Alert a los móviles en Menorca de carácter preventivo para advertir a la población de riesgo en zonas costeras.