Diario de León

Rodríguez Zapatero regresa a Venezuela para apoyar el proceso de amnistía

Se prevé que Rodríguez Zapatero participe en una reunión encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Publicado por
Agencias

Creado:

Actualizado:

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra este martes nuevamente en Venezuela, tras su visita del pasado mes, para apoyar el proceso de amnistía a presos políticos, dijeron a EFE fuentes del Parlamento venezolano.

Se prevé que Rodríguez Zapatero participe en una reunión encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, en Caracas, sobre la amnistía, aprobada en febrero por el Legislativo y que ha permitido la concesión de libertad plena a más de 7.700 personas, según las cifras oficiales.

tracking